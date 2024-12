Cloudflare 2023 auf Platz 6 der „Fortune Future 50“-Liste für langfristiges Wachstum und Geschäftspotenzial

San Francisco (Kalifornien), 5. Dezember 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute bekannt, dass er auf der Liste der „Fortune Future 50“ 2023 steht und unter den 50 führenden Unternehmen den sechsten Platz belegt. Fortune und das BCG Henderson Institute haben mehr als 1.700 börsennotierte Unternehmen weltweit begutachtet und auf Grundlage einer Bewertung ihrer langfristigen Wachstumsaussichten eine Rangliste der 50 besten erstellt. Dabei wurden Indikatoren und Hinweise berücksichtigt, die Rückschlüsse auf das Zukunftspotenzial der Firmen zulassen. Die Aufnahme von Cloudflare in die „Fortune Future 50“ erfolgt aufgrund einer bemerkenswerten Dynamik, die das Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Kunden und Technologie an den Tag legt. So konnte es in den ersten drei Quartalen 2023 seinen großen Kundenstamm noch einmal um 34 Prozent im Jahresvergleich erweitern. Außerdem hat Cloudflare bei der Aufdeckung der Online-Bedrohung geholfen, die zum größten Cyberangriff in der Geschichte des Internets geführt hat.

„Bei Cloudflare sehen wir es als unser Privileg und unsere Verantwortung an, zu einem sicheren, zuverlässigen und vernetzten Internet beizutragen. Unternehmen aller Größen und Branchen wenden sich an uns, um alles, was online ist, zu schützen und miteinander zu verbinden. Wir helfen ihnen dabei, ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Unsere Aufnahme in die ,Fortune Future 50' ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Branche unser bewährtes Innovationstempo und unser Engagement für die Bereitstellung geschäftskritischer Lösungen für unsere Kundinnen, Kunden und das Internet im Allgemeinen zur Kenntnis nimmt.“

Der „Fortune Future 50“-Index ergänzt die traditionellen Leistungskennzahlen um eine Bewertung der langfristigen Wachstumsaussichten für die größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Bei der Ermittlung der Rangfolge beruhen 30 Prozent der Punktzahl auf dem Marktpotenzial eines Unternehmens. Darunter ist das erwartete künftige Wachstum zu verstehen, das durch die Bewertung der Firmenaktien an den Finanzmärkten bestimmt wird. Die restlichen 70 Prozent bilden die Fähigkeit eines Unternehmens ab, dieses Potenzial auch einzulösen. In den letztgenannten Teil der Bewertung fließen insgesamt 19 Faktoren ein. Diese wurden aufgrund ihrer Eignung ausgewählt, Aufschluss über das Wachstum in den nächsten fünf Jahren zu geben. Sie sind wiederum in vier Kategorien unterteilt: Strategie, Technologie und Investitionen, Mitarbeitende sowie Struktur.

Aktuell laufen etwa 20 Prozent des Internets über das Cloudflare-Netzwerk. Hinzu kommen Internetpräsenzen wie Apps für Mobilgeräte und APIs, Unternehmensnetzwerke und KI-Infrastruktur. Cloudflare verfügt über Millionen von Kundinnen und Kunden, davon mehr als 182.000 zahlende. Dazu zählen etwa 30 Prozent der Unternehmen aus den „Fortune 1000“, kleine und mittelständige Firmen, gemeinnützige Organisationen, Behörden und die führenden KI-Anbieter.

Neben der Aufnahme in die „Fortune Future 50“ haben wir auch noch weitere brancheninterne und redaktionelle Anerkennung für unsere Geschäftsaktivität, Firmenkultur, Führungsrolle und Innovationen erhalten:

