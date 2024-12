Cloudflare logra el puesto n.° 6 en la lista de "Fortune Future 50" de 2023 por su crecimiento a largo plazo y su potencial de negocios

CIUDAD DE MÉXICO. 5 de diciembre de 2023 – Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, fue reconocida en el puesto número 6 de la lista de Fortune Future 50 de 2023, como una de las principales cincuenta empresas más reconocidas por su potencial de negocio y crecimiento.

Fortune y BCG Henderson Institute analizaron más de 1700 empresas que cotizan en bolsa a nivel global, y eligieron las principales 50 en función de una evaluación de las perspectivas de crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta indicadores y señales de su potencial futuro. La inclusión de Cloudflare en la lista de Fortune Future 50 sucede poco después del impulso financiero, de clientes y tecnológico que tuvo la firma; durante los tres primeros trimestres de 2023, aumentó su base de clientes en un 34% interanual y descubrió la amenaza en línea que dio lugar al mayor ataque cibernético en la historia de Internet.

"En Cloudflare, creemos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a impulsar un servicio de Internet más seguro, confiable y conectado. Organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores recurren a nosotros para proteger y conectar todo lo que está en línea, y nosotros les ayudamos a que sus empleados, sus aplicaciones y sus redes sean más rápidas y seguras en todas partes, y al mismo tiempo reducimos la complejidad y el costo", comentó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "El reconocimiento de Fortune Future 50 es un ejemplo más de cómo la industria ha tomado nota de nuestro comprobado índice de innovación y compromiso para ofrecer soluciones de casos críticos para nuestros clientes y el servicio de Internet en general".

El índice de Fortune Future 50 complementa las métricas de rendimiento tradicionales con una evaluación de las perspectivas de crecimiento a largo plazo. El 30% del puntaje se determinó en función del potencial de mercado, definido por su previsión de crecimiento de acuerdo a los precios de sus acciones en los mercados financieros; el otro 70% se calificó con base en la capacidad de la empresa de cumplir dicho potencial. Esta segunda parte del puntaje abarca cuatro categorías: estrategia, tecnología e inversiones, personal y estructura. En la actualidad, aproximadamente el 20% de la web pasa por la red de Cloudflare, además de las opciones de Internet como las aplicaciones móviles y las API, redes corporativas e infraestructura de IA. Cloudflare tiene millones de clientes, de los cuales más de 182000 son clientes pagos que incluyen aproximadamente el 30% de las empresas de la lista Fortune 1000, empresas pequeñas y medianas, organizaciones sin fines de lucro, entidades de gobierno y las compañías líderes de IA.

Además del galardón de la lista de Fortune Future 50, Cloudflare ha recibido este año otros reconocimientos editoriales y de la industria por sus negocios, cultura, liderazgo e innovación, entre ellos:

Acerca de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada con más funciones de productos en la nube nativa y herramientas para desarrolladores, por lo tanto, cualquier organización puede tener el control que necesita para trabajar, desarrollar y agilizar sus negocios.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo. Para obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud . Para obtener más información sobre las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, visita https://radar.cloudflare.com.

