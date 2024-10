Cloudflare-Integration mit Microsoft, Splunk, Datadog und Sumo Logic: So ziehen Kunden maximalen Nutzen aus ihren Sicherheitsdaten

San Francisco, Kalifornien, 22. Juni 2021 — Heute gibt Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) das Unternehmen für Internet-Infrastruktur und Sicherheit neue Integrationen mit Azure Sentinel, Splunk®, Datadog, und Sumo Logic bekannt. Mit den neuen Integrationen können sich Unternehmen einfacher miteinander verbinden und ihre gesamte Infrastruktur gesammelt analysieren. Ab sofort können Organisationen Sicherheitserkenntnisse von Cloudflare direkt in ihre bevorzugte Analytics-Plattform leiten, um sie im Kontext ihres gesamten Technologie-Stacks zu analysieren – ohne, dass ihnen Kosten oder die Komplexität benutzerdefinierter Integrationen im Weg stehen.

„CISOs wollen, dass sich ihre Sicherheitsteams allein auf die Sicherheit konzentrieren – und nicht darauf, kostspielige Integrationen entwickeln, nur um Erkenntnisse aus all den verschiedenen Anwendungen und Tools in ihrer Infrastruktur zu erhalten“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir sehen eine Möglichkeit, diesen Prozess effizienter zu gestalten und mit anderen führenden Analytics-Plattformen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Jetzt können wir den Sicherheitsteams die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, um Transparenz und zusätzliche Sicherheit über den gesamten Stack zu haben. Das gilt auch für die Komponenten außerhalb von Cloudflare.“

In puncto Sicherheit sind CISOs auf Datenkenntnisse angewiesen. Nur so können sie wichtige Entscheidungen treffen, etwa um Bedrohungen zu verhindern, zu erkennen und zu bekämpfen. Um den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen, möchten viele Unternehmen diese in einen Zusammenhang mit Ergebnissen anderer Anwendungen innerhalb ihres Technologie-Stacks setzen. Dafür mussten Sicherheitsteams bisher allerdings kostspielige, zeitaufwändige und anfällige Integrationen mit ihren Analytics-Plattformen entwickeln und warten.

Mit den neuen Integrationen können Sicherheitsteams nun Einblicke aus den Cloudflare Protokollen auf ihren gesamten Stack ausweiten. Die Sicherheitsprotokolle von Cloudflare können mit wenigen Klicks direkt in Azure Sentinel, Datadog, Splunk und Sumo Logic eingespeist werden. Dadurch können Sicherheitsbeauftragte die Erkenntnisse von Cloudflare im Kontext ihrer breiteren Infrastruktur betrachten.

Cloudflare Logs bietet Kunden unter anderem folgende Möglichkeiten:

Erkenntnisse aus neuen Datensätzen gewinnen: Mit der Einführung von Cloudflare Protokollen für neue Datensätze, einschließlich Firewall-Ereignissen und Netzwerkfehlerprotokollen, können Cloudflares Kunden Sicherheitsbedrohungen und Performance-Möglichkeiten in ihrem gesamten Netzwerk identifizieren. Erweiterte Protokoll-Verfügbarkeit: Cloudflare unterstützt seit langem AWS, Azure und Google Cloud als Speicherziele und fügt nun die Unterstützung für jedes Speicherziel mit der branchenüblichen S3-kompatiblen API hinzu. Dazu gehören auch Backblaze und DigitalOcean. Daten in einem neuen User-Interface (UI) visualisieren: Für die nutzergerechte Verwaltung der neuen Datensätze hat Cloudflare das Protokoll-UI von Grund auf neugestaltet.

„Unternehmen befinden sich in einer Phase digitaler Transformation auf dem Weg in die Cloud“, sagt Jane Wong, Vice President, Product Management, Security bei Splunk. „Die meisten unserer Kunden setzen Services in mehreren Clouds ein und haben lokale Legacy-Systeme. Splunk bietet Transparenz über all diese Systeme hinweg. Mit SOAR können wir darüber hinaus die Mängelbeseitigung automatisieren. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cloudflare. Das Einbinden ihrer Daten in Splunk führt zu den Ergebnissen, die Kunden für die Modernisierung ihrer Sicherheitsvorgänge derzeit benötigen.“

„Die Absicherung von Enterprise-IT-Umgebungen kann eine Herausforderung sein – von Geräten, über Benutzer, bis hin zu Apps und Rechenzentren vor Ort oder in der Cloud,“ sagt Sarah Fender, Partner Group Program Manager, Azure Sentinel bei Microsoft. „Cyberangriffe werden immer raffinierter. Wir bieten unseren gemeinsamen Kunden auf Microsoft Azure Sentinel einen umfassenden Überblick über ihr Unternehmen. Azure Sentinel ermöglicht SecOps-Teams Daten in großem Umfang in der Cloud zu sammeln. Das befähigt sie mittels KI und ML, Bedrohungen in diesen Signalen zu finden und so die Alarmausfälle fast vollständig zu reduzieren.“

„Als langjähriger Partner von Cloudflare haben wir zusammengearbeitet, um gemeinsamen Kunden zu helfen, Ereignisse und Trends von ihren Websites und Anwendungen zu analysieren, um eine End-to-End-Transparenz zur Verbesserung der digitalen Erfahrungen zu schaffen“, sagt John Coyle, Vice President of Business Development bei Sumo Logic. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft als Teil des Cloudflare Analytics Ecosystems zu erweitern, um mit unserer Cloud-SIEM-Lösung umfassende Echtzeit-Einblicke für die Beobachtbarkeit und die Sicherheit von geschäftskritischen Anwendungen und Diensten zu bieten.“

„Die Gewissheit, dass Anwendungen in der realen Welt genauso gut funktionieren wie im Rechenzentrum, ist entscheidend, um digitale Erfahrungen zu verbessern“, sagt Michael Gerstenhaber, Sr. Director of Product bei Datadog. „Die Kombination von Cloudflare Protokolle mit Datadog-Telemetrie stellt sicher, dass die Teams einen ganzheitlichen Überblick über ihre Anwendungsbereitstellung erhalten.“

„Durch unsere Partnerschaft mit Cloudflare können wir unseren Kunden einfache Plug-and-Play-Speicherlösung, Backblaze B2 Cloud Storage, nahtlos anbieten“, sagt Nilay Patel, Mitbegründer und VP of Solutions Engineering and Sales bei Backblaze.“

