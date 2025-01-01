В данном видео представлены:

Рамес Сарват (Rames Sarwat): директор по внутреннему рынку и внешним продажам, Telefónica Tech

Хесус Муньос (Jesus Muñoz): специалист по продажам – кибербезопасность и облачные технологии, Telefónica Tech

Рамес Сарват: Cloudflare — один из поставщиков, которых мы используем в Telefónica Tech для предоставления нашим клиентам расширенных сервисов облачной безопасности.

Рамес: Здравствуйте, меня зовут Рамес Сарват. Я работаю директором по продажам на развивающихся и международных рынках компании Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech.

Хесус Муньос: Здравствуйте, меня зовут Хесус Муньос. Я специалист по продажам в компании Telefónica Tech.

Рамес: Telefónica Group — ведущая группа в сфере телекоммуникаций с клиентской базой, насчитывающей около 350 миллионов клиентов по всему миру.

Рамес: Telefónica Tech является частью стратегии новой Telefónica, направленной на помощь клиентам в цифровой трансформации, необходимой им для предоставления всем своим клиентам цифровых услуг, таких как кибербезопасность, облачные технологии, IoT и большие данные.

Хесус: Несмотря на то, что мы доверяли своим системам, интеграция Cloudflare в наши средства безопасности предоставила нам дополнительный и очень эффективный способ как для мониторинга потенциальных атак на порталы, так и для улучшения качества соединений с пользователями, которые были подключены в момент атаки к порталу.

Хесус: С развертыванием Cloudflare в наших системах скорость доступа к веб-ресурсам увеличилась более чем на 59 % по сравнению со скоростью без использования Cloudflare.

Хесус: Атаки, которым мы подвергаемся и которые обнаруживаем, могут быть любого типа, от атак типа «отказ в обслуж�ивании» или попыток распределенного отказа в обслуживании до использования вредоносных ботов, вредоносного ПО, программного обеспечения RAM и т. д.

Хесус: Всего за один месяц мы обнаружили и блокировали более 20 000 событий, связанных с безопасностью, — от событий, вызванных ботами, до возможных атак, которые пытались нацелиться на ресурсы на порталах Telefónica, но теперь их можно было отслеживать, и они могли быть устранены и нейтрализованы благодаря использованию Cloudflare.