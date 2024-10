Parcerias de gerenciamento de dispositivo móvel Endpoints seguros para trabalhadores remotos com a implantação do cliente da Cloudflare com os provedores de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM) de sua escolha.

A Cloudflare fez parceria com as principais soluções de MDM para ajudar as equipes a gerenciar sua frota de dispositivos e progredir em direção à segurança Zero Trust com facilidade e agilidade. Aprenda a implantar as soluções Zero Trust da Cloudflare com um de nossos parceiros