Crie e forneça os resultados gerenciados de rede e segurança que seus clientes exigem com a abordagem API first da Cloudflare.

Managed Service Providers

Por que fazer uma parceria com a Cloudflare?

Fortaleça a segurança

Ofereça soluções abrangentes de Zero Trust e proteção automatizada de segurança cibernética para proteger as redes e os dados dos clientes sem a proliferação de ferramentas.

Simplifique o gerenciamento

Reduza a segurança e a complexidade da rede com visibilidade e controle unificados. A Cloudflare oferece alto desempenho e resiliência fáceis de integrar e usar.

Simplifique os negócios

Feche negócios mais rapidamente com processos simples, preços padronizados e entrega baseada em distribuição.

Alcance seus objetivos com a Cloudflare

Melhore o desempenho

Satisfaça os clientes com soluções de rede e segurança gerenciadas confiáveis, robustas e escaláveis.

Reduzir a complexidade

Aproveite o treinamento, a automação e as ferramentas simplificadas para simplificar vendas e operações.

Expanda as ofertas

Com soluções para pequenas e médias empresas e grandes empresas, crie ofertas gerenciadas altamente valiosas, sob demanda e orientadas para casos de uso para acelerar seus negócios.

Aumentar a lucratividade

O preço líquido simples do MSP por serviço ajuda você a criar uma prática lucrativa, enquanto os recursos dedicados maximizam os benefícios da sua parceria.

