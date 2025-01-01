S’inscrire

Fournisseurs de services gérés

Créez et fournissez les résultats de réseaux gérés et de sécurité dont vos clients ont besoin grâce à la première approche d'API de Cloudflare.

Managed Service Providers

Pourquoi devenir partenaire de Cloudflare ?

Renforcez la sécurité

Proposez des solutions complètes Zero Trust et une protection automatisée en cybersécurité pour sécuriser les réseaux et les données des clients sans multiplier les outils.

Simplifiez la gestion

Simplifiez la sécurité et les réseaux avec une visibilité et un contrôle unifiés. Cloudflare offre une résilience et des performances élevées qui sont faciles à intégrer et à utiliser.

Rationalisez vos activités commerciales

Concluez des affaires plus rapidement grâce à des processus simplifiés, des prix normalisés et des livraisons basées sur la répartition.

Atteignez vos objectifs avec Cloudflare

Améliorez les performances

Apportez satisfaction à vos clients avec des solutions de réseaux gérés et de sécurité fiables, robustes et évolutives.

Réduire les complexités

Profitez des avantages de la formation, de l'automatisation et des outils rationalisés pour simplifier les ventes et les opérations.

Élargissez les offres

Avec des solutions adaptées aux PME ou aux grandes entreprises, créez des offres gérées de grande valeur, répondant à une demande et orientées sur les cas d'utilisation, afin de donner de l'essor à votre entreprise.

Augmentez la rentabilité

Une simple tarification nette par service pour fournisseurs de services gérés vous aide à mettre en place une pratique avantageuse tandis que les ressources dédiées optimisent les avantages que vous tirez du partenariat.

