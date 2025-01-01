Créez et fournissez les résultats de réseaux gérés et de sécurité dont vos clients ont besoin grâce à la première approche d'API de Cloudflare.
Proposez des solutions complètes Zero Trust et une protection automatisée en cybersécurité pour sécuriser les réseaux et les données des clients sans multiplier les outils.
Simplifiez la sécurité et les réseaux avec une visibilité et un contrôle unifiés. Cloudflare offre une résilience et des performances élevées qui sont faciles à intégrer et à utiliser.
Concluez des affaires plus rapidement grâce à des processus simplifiés, des prix normalisés et des livraisons basées sur la répartition.
Apportez satisfaction à vos clients avec des solutions de réseaux gérés et de sécurité fiables, robustes et évolutives.
Profitez des avantages de la formation, de l'automatisation et des outils rationalisés pour simplifier les ventes et les opérations.
Avec des solutions adaptées aux PME ou aux grandes entreprises, créez des offres gérées de grande valeur, répondant à une demande et orientées sur les cas d'utilisation, afin de donner de l'essor à votre entreprise.
Une simple tarification nette par service pour fournisseurs de services gérés vous aide à mettre en place une pratique avantageuse tandis que les ressources dédiées optimisent les avantages que vous tirez du partenariat.