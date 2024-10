Apresentamos o Cloudflare Fonts Aprimorar a privacidade e a velocidade das fontes do site

Cada vez que um site carrega fontes do Google, uma troca de dados é iniciada com os servidores do Google, onde o navegador do usuário envia solicitações diretamente ao Google. O Google pode potencialmente acumular uma série de dados de usuários com base nessa troca, incluindo endereços de IP, agentes de usuários e muito mais.

Essa troca de dados também afeta o desempenho do site devido a várias viagens de ida e volta para os servidores do Google, bem como pesquisas adicionais de DNS e sobrecarga de conexão TLS.

Com o Cloudflare Fonts, os sites podem carregar facilmente suas fontes a partir do próprio domínio do site, em vez do Google Fonts, tudo com o clique de um botão.

O Cloudflare Fonts permite que os sites:

Aumentem a privacidade do usuário ao eliminar a troca de dados entre navegadores e servidores de terceiros do Google.

ao eliminar a troca de dados entre navegadores e servidores de terceiros do Google. Minimizem a latência ao minimizar pesquisas de DNS e sobrecargas de conexão TLS.

ao minimizar pesquisas de DNS e sobrecargas de conexão TLS. Aumentem o desempenho do site ao aproximar as fontes dos usuários finais.

Para saber mais sobre como seu site pode se beneficiar com o uso do Cloudflare Fonts, acesse fonts.cloudflare.com