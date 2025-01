A 123Milhas utiliza os serviços da Cloudflare para proteger e melhorar o desempenho da sua plataforma

A 123Milhas é uma empresa especializada na venda de passagens utilizando milhas ou dinheiro e na emissão de passagens, em sua maioria das vezes, com um valor mais baixo do que por outros meios de aquisição. Atualmente, o site da companhia também disponibiliza a busca por hotéis, seguros e aluguel de carros.

A 123Milhas recebe diariamente inúmeros acessos e, também, armazena inúmeras informações confidenciais de seus clientes e da empresa. Ao longo do último ano a empresa veio sofrendo diferentes ataques maliciosos, como DDoS vindo de diversos países, com isso, a companhia sentiu a necessidade de aumentar a segurança da sua plataforma, sem que essa escolha afetasse o desempenho da mesma.

Implementar uma solução de segurança eficaz

Um dos grandes desafios que fez com que a 123Milhas buscasse a Cloudflare foram os constantes ataques maliciosos que vinha recebendo, mas que eram defendidos manualmente, por um sistema básico. “Não tínhamos um firewall, apenas uma segurança tradicional, configurada internamente,” contou André Souza, gerente de TI da 123Milhas.

Ao invés de montar uma nova equipe para cuidar exclusivamente destes ataques, a equipe de TI da 123Milhas buscou no mercado uma empresa de confiança que oferecesse todo o suporte necessário nesta área, melhorando o desempenho e segurança dos servidores. “Agora, com a Cloudflare, tudo é feito de forma automatizada e fluída, o que adiciona mais uma camada protetora, onde eu posso observar tudo o que está acontecendo,” explicou Souza.

Segurança unida ao desempenho

Um dos maiores desafios da 123Milhas era ter uma plataforma segura, e que ainda continuasse rápida para quem acessasse. Para isso, o CSM (customer success manager) recomendou a solução Argo, que, unida a IA e a Machine Learning, ofereceram um roteamento melhor do tráfego, diminuindo a latência do site.

André ainda conta como essa solução foi necessária para a equipe "Uma realidade do nosso setor é a velocidade que apresentamos a informação para o nosso cliente, cada segundo que nós ganhamos vale muito, e como estamos em uma área onde as informações mudam de forma muito rápida, o nosso cache não funcionava direito, mas após uma conversa com a equipe da Cloudflare, através de uma troca de e-mail, este problema foi solucionado,” explicou.