Cloudflare for SaaS to nasze szybkie, bezpieczne, niezawodne i przystępne kosztowo rozwiązanie dla firm korzystających z rozwiązań SaaS, które chcą dostarczać swoje usługi do domen znaczących swoich klientów, do których można uzyskiwać dostęp z całego świata. Ta usługa zapewnia ochronę klientom końcowym poprzez automatyczne wydawanie certyfikatów TLS dla ich domen.