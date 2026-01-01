Cloudflare 2026 위협 인텔리전스 보고서: '침입'에서 '로그인'으로 전환하는 국가 주도 행위자와 사이버 범죄자

캘리포니아주 샌프란시스코, 2026년 3월 3일 – 선도적 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 오늘 첫 번째 2026년 Cloudflare 위협 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 Cloudforce One 위협 연구팀의 전문성과 Cloudflare 글로벌 네트워크의 규모를 바탕으로, 현대 사이버 공격의 근본적인 재편을 조명합니다. 이 데이터는 위협 행위자들이 전례 없는 규모의 DDoS 공격을 수행하고, 취약점을 악용하기 위해 AI 시스템을 활용하며, “침입”이 아니라 “로그인”을 노리기 위해 이메일과 같은 전통적인 취약 지점을 계속해서 공략하고 있음을 보여줍니다.

2026년 보고서는 Cloudflare가 매일 평균적으로 차단하는 2,300억 건의 위협 이면에 있는 전술과 트렌드를 상세히 분석하여, 보안 팀이 새롭게 부상하는 위협에 대비할 수 있도록 지원합니다. AI로 인해 누구나 정교한 공격을 더 쉽게 실행할 수 있게 되면서, 위협 행위자들은 그 어느 때보다 빠르게 움직이고 있습니다. 이들은 단순히 웹사이트를 마비시키는 데 그치지 않고, 급여 시스템에 은밀히 침투하거나 소프트웨어가 자신들을 신뢰하도록 속이고 있습니다. 보안은 더 이상 외부인을 차단하는 문제가 아니라, 네트워크 내부의 사용자가 실제로 자신이 주장하는 인물임을 입증하는 문제입니다.

“해커들은 단편적이고 오래된 위협 인텔리전스로 인해 생기는 빈틈을 파고듭니다. Cloudflare는 전 세계에서 가장 크고 포괄적인 글로벌 센서 네트워크를 구축해, 다른 누구에게도 보이지 않는 위협을 가장 먼저 포착할 수 있는 위치에 있습니다”라고 Cloudflare의 공동 창립자 겸 CEO인 Matthew Prince는 말했습니다. “이 인텔리전스를 전 세계와 공유함으로써 우리는 그 빈틈을 메우고, 우위를 다시 방어자에게 돌려주고 있습니다. 그 결과, 해커가 활동하기가 근본적으로 더 어렵고 더 많은 비용이 드는, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 인터넷이 만들어집니다.”

지난 1년간 Cloudforce One은 수조 건의 네트워크 신호와 위협 행위자의 전술, 기술, 절차(TTP)를 분석해, 가장 일반적인 공격 벡터, 국가 지원 스파이 활동 전술, 그리고 사이버 공격에 대한 AI의 실제 영향을 밝혀냈습니다. 주요 조사 결과는 다음과 같습니다.

AI로 공격 시작에 대한 기술적 장벽 제거: 위협 행위자는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하여 실시간으로 네트워크를 매핑하고, 새로운 익스플로잇을 개발하며, 극도로 현실적인 딥페이크를 생성하고 있습니다. Cloudforce One은 고가치 데이터의 위치를 파악하는 데 AI를 활용한 위협 행위자를 추적했습니다. 이를 통해 해당 행위자는 여러 조직이 자원을 공유할 수 있도록 하는 대규모 SaaS 애플리케이션인 수백 개의 기업 테넌트를 침해했으며, 이는 지금까지 확인된 공급망 공격 중 가장 큰 영향력을 미친 사례 중 하나였습니다.

“위협 행위자들은 끊임없이 전술을 바꾸며, 악용할 새로운 취약점을 찾고 피해자를 압도할 방법을 모색하고 있습니다. 기습을 당하지 않기 위해서는 조직이 사후 대응 중심의 태세에서 벗어나, 실시간으로 실행 가능한 인텔리전스에 기반한 대응 체계로 전환해야 합니다.”라고 Cloudflare의 Cloudforce One 위협 인텔리전스 총괄인 Blake Darché는 말했습니다. “이 보고서는 공격의 규모와 위협 행위자의 공격성 및 전술이 어떻게 변화하고 있는지를 이해하는 데 있어 나침반과 같은 기준점입니다. “보안 담당자들에게 전하는 메시지는 단순합니다. 인텔리전스를 기반으로 선제 대응하지 않으면, 그 어느 때보다 위험이 큰 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다.”

2026년 Cloudforce One 위협 인텔리전스 보고서에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 확인하세요.

Cloudforce One 소개

인터넷을 보호한다는 사명을 바탕으로, Cloudforce One은 전 세계 웹의 약 20%를 보호하는 Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 수집한 텔레메트리를 활용해 위협 연구와 운영 대응을 수행하며, 전 세계 수백만 개 조직의 핵심 시스템을 보호합니다.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 선도적인 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다.가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

