Cloudflare con AWS

Cloudflare si integra con AWS in maniera semplice e rapida. Ospita i tuoi siti Web ed esegui applicazioni su AWS mantenendoli sicuri, veloci e affidabili. Usa Cloudflare come piano di controllo unificato per criteri di sicurezza coerenti, prestazioni più veloci e bilanciamento del carico per la tua distribuzione AWS S3 o EC2.