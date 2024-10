Cloudflare et AWS

Cloudflare s'intègre facilement et rapidement à AWS. Hébergez vos sites web et exécutez vos applications sur AWS, tout en assurant leur sécurité, leur rapidité et leur fiabilité. Utilisez Cloudflare comme plan de contrôle unifié afin de profiter de politiques de sécurité cohérentes, de performances améliorées et de fonctions d'équilibrage de charge sur votre déploiement AWS S3 ou EC2.