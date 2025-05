Progettato per la resilienza

Internet è stato progettato per essere resiliente, flessibile e adattabile. Stiamo vedendo questa stessa resilienza anche nei nostri clienti: aziende e organizzazioni no profit costrette ad adattarsi in risposta a importanti cambiamenti nei comportamenti online. Scopri i cambiamenti a cui stiamo assistendo e ascolta le storie di come i nostri clienti si adattano, si evolvono e avanzano.