Un réseau conçu dans une optique de résilience

Le réseau Internet a été conçu pour être résilient, flexible et adaptable. Nous constatons cette même résilience chez nos clients : les entreprises et les organisations à but non lucratif doivent ainsi s'adapter pour répondre aux bouleversements majeurs des comportements en ligne. Découvrez les changements que nous observons et écoutez les témoignages de nos clients, qui s'adaptent, évoluent et vont de l'avant.