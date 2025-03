Cloudflare propose la première solution Zero Trust cloud-native et à l'épreuve de l'informatique quantique du secteur

Nous établissons une nouvelle norme dans le secteur grâce à la seule solution d'accès réseau Zero Trust prête pour l'informatique quantique, avec une prise en charge plus étendue des protocoles à venir mi-2025

Paris, le 17 mars 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce l'ajout de la prise en charge complète de la cryptographie post-quantique au sein de sa solution d'accès réseau Zero Trust. Disponible immédiatement, cette fonctionnalité permet aux entreprises de router en toute sécurité les communications des navigateurs web vers les applications web de l'entreprise et ainsi bénéficier d'une connectivité immédiate, de bout en bout, à l'épreuve de l'informatique quantique. D'ici mi-2025, Cloudflare élargira cette prise en charge afin d'inclure l'ensemble des protocoles IP, de manière à étendre considérablement la compatibilité avec la plupart des applications et des appareils utilisés par les entreprises. Grâce à cette extension, ces dernières pourront compter sur Cloudflare pour assurer la transition vers la cryptographie post-quantique de leurs communications Internet entre les utilisateurs, les appareils et les applications, sans la complexité liée à la mise à niveau individuelle de chaque application ou système professionnel.

Le chiffrement est utilisé aujourd'hui pour protéger les données en ligne (des messages personnels aux informations financières, en passant par les données sur les clients), ainsi que l'ensemble des ressources que les personnes et les entreprises souhaitent protéger des pirates. À mesure que les ordinateurs quantiques se rapprochent de la production, ces données risquent de se retrouver à la merci des acteurs malveillants, qui se trouveront dès lors capables de percer les méthodes de chiffrement actuelles et potentiellement d'exposer des données autrefois sécurisées. Les algorithmes cryptographiques conventionnels utilisés sur Internet pour sécuriser tout ce que vous souhaitez protéger, des grandes institutions financières aux prestataires de santé, en passant par les agences gouvernementales et les appareils intelligents d'électronique grand public, sont vulnérables aux attaques post-quantiques.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST, l'Institut national des normes et de la technologie) s'est même prononcée, dans le cadre d'une annonce fondatrice, en faveur du remplacement graduel des algorithmes de chiffrement conventionnels et de l'adoption de la cryptographie post-quantique d'ici 2030, car les experts estiment aujourd'hui que des risques significatifs pourraient apparaître d'ici seulement cinq ans. Il est urgent d'adopter la cryptographie post-quantique. Cloudflare a d'ailleurs assumé une position de leader dans le secteur en contribuant à la création de normes sectorielles et en rendant la sécurité post-quantique gratuite, par défaut, pour l'ensemble de ses clients.

« Cloudflare s'est depuis longtemps engagée à faire de la sécurité post-quantique la nouvelle base de référence pour la sécurité sur Internet et à la proposer à tous ses clients afin de renforcer leurs défenses contre les futures menaces quantiques. Nous proposons désormais cette protection directement intégrée à nos solutions Zero Trust », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Nous souhaitons que chaque client Cloudflare dispose d'une visibilité claire sur la sécurité quantique. Nous collaborons déjà avec certains des FAI, des banques et des gouvernements les plus innovants à travers le monde, alors qu'ils entament leur parcours vers la sécurité quantique. Nous continuerons à rendre les outils de cryptographie avancés accessibles à tous, sans frais, dans tous nos produits. »

Depuis 2017, Cloudflare se situe à l'avant-garde de la recherche, du développement et de la normalisation de la cryptographie post-quantique. Aujourd'hui, plus de 35 % du trafic généré par des humains et connecté au réseau mondial de Cloudflare bénéficie d'une protection post-quantique. Même face à un avenir où l'informatique quantique pourrait compromettre la cryptographie conventionnelle, les solutions d'accès réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA) à l'épreuve de l'informatique quantique proposées par Cloudflare sont conçues pour protéger les données lorsqu'elles circulent sur l'Internet public. Suite à cette annonce, la plateforme Zero Trust de Cloudflare permettra aux entreprises de :

Se protéger contre les attaques de type « collecter de suite, déchiffrer plus tard » : les cybercriminels peuvent collecter des données chiffrées dès maintenant et les stocker jusqu'à ce qu'ils puissent les déchiffrer lorsque de meilleurs ordinateurs quantiques seront disponibles. À compter d'aujourd'hui, les clients peuvent faire transiter leur trafic web par le réseau mondial Cloudflare afin de se protéger contre ces attaques à venir grâce à la cryptographie post-quantique.

: les cybercriminels peuvent collecter des données chiffrées dès maintenant et les stocker jusqu'à ce qu'ils puissent les déchiffrer lorsque de meilleurs ordinateurs quantiques seront disponibles. À compter d'aujourd'hui, les clients peuvent faire transiter leur trafic web par le réseau mondial Cloudflare afin de se protéger contre ces attaques à venir grâce à la cryptographie post-quantique. Déployer une sécurité quantique de bout en bout sur les applications web professionnelles : les entreprises peuvent désormais accorder un accès aux applications web de l'entreprise à leurs collaborateurs (comme les systèmes de RH, de gestion de la paie et les applications collaboratives) sans devoir mettre individuellement à niveau la sécurité de chacune de ces applications. Cloudflare Access peut aujourd'hui sécuriser le trafic Internet circulant des navigateurs web vers les applications web professionnelles contre les menaces quantiques.

: les entreprises peuvent désormais accorder un accès aux applications web de l'entreprise à leurs collaborateurs (comme les systèmes de RH, de gestion de la paie et les applications collaboratives) sans devoir mettre individuellement à niveau la sécurité de chacune de ces applications. Cloudflare Access peut aujourd'hui sécuriser le trafic Internet circulant des navigateurs web vers les applications web professionnelles contre les menaces quantiques. Proposer une sécurité quantique au trafic Internet acheminé vers n'importe quel bureau, environnement cloud ou datacenter d'une entreprise : d'ici 2025, les entreprises bénéficieront d'une sécurité quantique de bout en bout pour l'ensemble des protocoles connectés par l'intermédiaire des configurations réseau les plus populaires de Cloudflare en installant simplement le client sur appareil Cloudflare WARP sur les appareils de leurs utilisateurs finaux.

« Le monde a cinq ans pour remplacer les solutions cryptographiques vulnérables par des solutions post-quantiques », explique Tom Patterson, Emerging Technology Security Lead chez Accenture. « Pour répondre à ce besoin urgent de la part de nos clients, Accenture et Cloudflare proposent une approche hybride permettant une migration itérative et à faible risque, tout en assurant la compatibilité et l'agilité en matière de cryptographie. »

Les configurations réseau Secure Web Gateway et Access sans client proposées par Cloudflare sont disponibles dès aujourd'hui, tandis que les configurations réseau « client WARP vers tunnel » seront disponibles à la mi-2025. N'hésitez pas à consulter les ressources suivantes si vous souhaitez en apprendre davantage :

