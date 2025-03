Cloudflare presenta la primera solución Zero Trust nativa en la nube del sector con seguridad cuántica

San Francisco, CA, 17 de marzo de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que ampliará el soporte integral para la criptografía poscuántica a su solución de Acceso a la red Zero Trust. Disponible de inmediato, las organizaciones pueden enrutar de forma segura las comunicaciones desde los navegadores web a las aplicaciones web corporativas para lograr una conectividad inmediata, de extremo a extremo y con seguridad cuántica. A mediados de 2025, Cloudflare ampliará este soporte para incluir todos los protocolos IP, ampliando significativamente la compatibilidad en la mayoría de las aplicaciones y dispositivos corporativos. Con esto, las organizaciones podrán confiar en Cloudflare para la transición de sus comunicaciones de Internet entre usuarios, dispositivos y aplicaciones a la criptografía poscuántica sin la complejidad de actualizar individualmente cada aplicación o sistema corporativo.

Hoy en día, el cifrado se utiliza para mantener protegidos los datos en línea, desde los mensajes personales hasta la información financiera, los datos de los clientes, y cualquier cosa que las personas y las organizaciones quieran mantener a salvo de los hackers. A medida que se acerca la producción de las computadoras cuánticas, esos datos corren el riesgo de ser desbloqueados, rompiendo los métodos de cifrado actuales y exponiendo potencialmente datos que alguna vez estuvieron protegidos. Los algoritmos criptográficos convencionales que se utilizan en Internet para proteger todo, desde importantes organizaciones financieras y proveedores de atención médica hasta agencias de gobierno y los dispositivos inteligentes de los consumidores, son vulnerables a los ataques poscuánticos.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) incluso hizo un anuncio histórico para eliminar gradualmente los algoritmos criptográficos convencionales y adoptar la criptografía poscuántica para 2030, ya que los expertos ahora estiman que podrían surgir riesgos significativos en tan solo cinco años. Hay una necesidad urgente de adoptar la criptografía poscuántica, y Cloudflare ha liderado la industria contribuyendo a la creación de estándares de la industria y haciendo que la seguridad poscuántica sea gratuita, de manera predeterminada, para todos sus clientes.

“Cloudflare se ha comprometido desde hace mucho tiempo a hacer de la seguridad poscuántica el nuevo punto de referencia para la seguridad de Internet, ofreciéndola a todos los clientes para que podamos reforzar la protección contra futuras amenazas cuánticas. Ahora, ofrecemos esa protección integrada directamente en nuestras soluciones Zero Trust”, afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Queremos que todos los clientes de Cloudflare tengan una ruta definida hacia la seguridad cuántica, y ya estamos trabajando con algunos de los bancos, proveedores de servicios de Internet y gobiernos más innovadores de todo el mundo en su experiencia hacia la seguridad cuántica. Seguiremos haciendo que la criptografía avanzada sea accesible para todos, sin costo alguno, en todos nuestros productos".

Desde 2017, Cloudflare ha estado a la vanguardia de la investigación, el desarrollo y la estandarización de la criptografía poscuántica. En la actualidad, más del 35 % del tráfico generado por humanos que se conecta a la red global de Cloudflare se beneficia de la protección poscuántica. Incluso en un futuro en el que la informática cuántica pueda poner en riesgo la criptografía convencional, las soluciones de Acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de seguridad cuántica de Cloudflare están diseñadas para proteger los datos mientras viajan por la Internet pública . Con este anuncio, la plataforma Zero Trust de Cloudflare permitirá a las organizaciones:

Protegerse de los ataques "harvest-now decrypt later" : los ciberdelincuentes pueden capturar datos cifrados hoy y almacenarlos hasta que puedan descifrarlos cuando haya mejores computadoras cuánticas disponibles. A partir de hoy, los clientes pueden dirigir su tráfico web a través de la red global de Cloudflare, para protegerse de estos ataques futuros mediante el uso de cifrado poscuántico.

: los ciberdelincuentes pueden capturar datos cifrados hoy y almacenarlos hasta que puedan descifrarlos cuando haya mejores computadoras cuánticas disponibles. A partir de hoy, los clientes pueden dirigir su tráfico web a través de la red global de Cloudflare, para protegerse de estos ataques futuros mediante el uso de cifrado poscuántico. Habilitar las aplicaciones web corporativas con seguridad cuántica de extremo a extremo : ahora las organizaciones pueden otorgar a los empleados acceso a las aplicaciones web corporativas, como sistemas de Recursos Humanos, nómina y sistemas de colaboración, sin necesidad de actualizar de manera individual la seguridad de cada aplicación web corporativa. Cloudflare Access ahora puede proteger el tráfico de Internet desde los navegadores web hasta las aplicaciones web corporativas de las amenazas cuánticas.

: ahora las organizaciones pueden otorgar a los empleados acceso a las aplicaciones web corporativas, como sistemas de Recursos Humanos, nómina y sistemas de colaboración, sin necesidad de actualizar de manera individual la seguridad de cada aplicación web corporativa. Cloudflare Access ahora puede proteger el tráfico de Internet desde los navegadores web hasta las aplicaciones web corporativas de las amenazas cuánticas. Brindar seguridad cuántica para el tráfico de Internet que se traslada a cualquier oficina corporativa, entorno en la nube o centro de datos : a mediados de 2025, las organizaciones se beneficiarán de la seguridad cuántica de extremo a extremo para cualquier protocolo conectado a través de las configuraciones de red más populares de Cloudflare mediante la instalación del cliente de dispositivo WARP de Cloudflare en los dispositivos de sus usuarios finales.

"El mundo tiene cinco años para reemplazar la criptografía vulnerable por soluciones poscuánticas", afirmó Tom Patterson, responsable de seguridad de tecnologías emergentes de Accenture. "Para satisfacer esta necesidad urgente de los clientes, Accenture y Cloudflare ofrecen un enfoque híbrido, que permite una migración iterativa y de bajo riesgo, y al mismo tiempo se mantiene la compatibilidad y la agilidad criptográfica".

Las configuraciones de red de acceso sin cliente y puerta de enlace web segura cuántica de Cloudflare ya están disponibles, y las configuraciones de red WARP-client-to-tunnel estarán disponibles a mediados de 2025. Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

