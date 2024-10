Grâce à Magic Network Monitoring, vous pouvez envoyer vos données de flux réseau de vos routeurs à la périphérie du réseau Cloudflare, qui couvre plus de 330 points d'implantation à travers le monde.

Nous recevons et analysons vos données, avant de vous proposer automatiquement des données d'analyse et des alertes concernant vos schémas de trafic réseau, afin de vous aider à améliorer instantanément votre stratégie de sécurité et votre visibilité.