Cloudflare democratiza el acceso a las herramientas de seguridad críticas brindándolas gratuitamente para ayudar a que Internet sea más segura para todos

San Francisco, CA, 24 de septiembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy que está ofreciendo de manera gratuita varias herramientas de seguridad críticas, que incluye el acceso a su plataforma integral Zero Trust, Cloudflare One. La potencia de estas herramientas permitirá que los equipos de seguridad obtengan visibilidad de los recursos de manera eficiente y evalúen el estado general de su organización, sin el estrés que generan las costosas renovaciones de los proveedores o los reducidos presupuestos para seguridad. Los clientes podrán combatir algunas de las mayores amenazas actuales — de manera automática y predeterminada — lo que incluye robo de credenciales, ataques a la cadena de suministroy ataques a la tecnología que respalda las comunicaciones entre los sitios y las aplicaciones que más se utilizan en la actualidad: las API.

Uno de los mayores obstáculos para proteger una organización es el costo de las herramientas que se necesitan para defenderse de las amenazas más sofisticadas de la actualidad. Los servicios que se requieren para lograrlo solo los pueden obtener las empresas que son lo suficientemente grandes como para costear tanto la tecnología como los equipos para gestionarla. Para la mayoría de las demás organizaciones, negociar la renovación de los proveedores de seguridad resulta difícil, cada vez más costoso y una de las mayores dificultades que deben enfrentar los directores de seguridad de la información (CISO). En 2024, se espera que la inflación de los productos de software alcance el 12,3 %, lo que significará aumentos considerables en las tarifas de renovación. Pero estos aumentos de precios no implican un valor agregado adicional a las herramientas y los servicios que brindan. A medida que crece la superficie de ataques — con las nuevas vulnerabilidades que se descubren diariamente y la aparición de agentes maliciosos, tácticas y malware — los equipos de seguridad requieren acceso a protecciones efectivas que no tengan precios excesivos ni que los conviertan en clientes dependientes a quienes les resulte difícil y costoso salir.

“Por cada dólar que gasta un cliente, debemos multiplicar por 10 su rentabilidad. Pero la mayoría de los proveedores de sistemas de seguridad aumentan sus precios todos los años sin agregar ningún valor”, comentó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Al ofrecer estas funciones de manera gratuita, las organizaciones no se verán obligadas a decidir entre ahorrar dinero o proteger sus datos más confidenciales y servicios más sensibles. Y con una mayor adopción de estas funciones a través de nuestro plan gratuito, Cloudflare puede hacerlas más efectivas y hacer que Internet sea un lugar más seguro para todos”.

Ahora, las organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores pueden protegerse de las amenazas actuales — respaldadas con la potencia de la red global de Cloudflare — y permitir lo siguiente:

Obtener visibilidad en todos los entornos: la complejidad es la principal preocupación de los directores de seguridad de información (CISO). Hacer un seguimiento de los riesgos es más difícil que nunca debido a la rápida innovación que da como resultado demasiadas herramientas de software y errores en los entornos informáticos. La HTTP, la seguridad y el análisis de DNS de Cloudflare brindan una vista centralizada de las tendencias generales de tráfico — p. ej. información sobre las principales estadísticas en una variedad de dimensiones como países, y análisis de consultas DNS, una solicitud de un usuario a un servicio, para resolver problemas o para detectar patrones y tendencias.

la complejidad es la principal preocupación de los directores de seguridad de información (CISO). Hacer un seguimiento de los riesgos es más difícil que nunca debido a la rápida innovación que da como resultado demasiadas herramientas de software y errores en los entornos informáticos. La HTTP, la seguridad y el análisis de DNS de Cloudflare brindan una vista centralizada de las tendencias generales de tráfico — p. ej. información sobre las principales estadísticas en una variedad de dimensiones como países, y análisis de consultas DNS, una solicitud de un usuario a un servicio, para resolver problemas o para detectar patrones y tendencias. Detectar automáticamente intentos sospechosos de inicio de sesión: casi la mitad de todas las fugas implican el robo de credenciales que luego se reutilizan en múltiples sitios web. Las verificaciones de credenciales de Cloudflare que se filtraron ayudan a detectar inicios de sesión sospechosos, donde un agente malicioso puede tratar de utilizar una contraseña robada de un sitio para tener acceso a otros, en función de una base de datos de más de 15 mil millones de contraseñas y nombres de usuarios comprometidos y una asociación con Have I Been PWNED.

casi la mitad de todas las fugas implican el robo de credenciales que luego se reutilizan en múltiples sitios web. Las verificaciones de credenciales de Cloudflare que se filtraron ayudan a detectar inicios de sesión sospechosos, donde un agente malicioso puede tratar de utilizar una contraseña robada de un sitio para tener acceso a otros, en función de una base de datos de más de 15 mil millones de contraseñas y nombres de usuarios comprometidos y una asociación con Have I Been PWNED. Identificar y detener el abuso de las API: el mundo funciona con las API — nuestros teléfonos, relojes inteligentes, sistemas bancarios y sitios de compras todos dependen de las API para comunicarse. Sin embargo, los problemas de seguridad se presentan cuando se generan errores que accidentalmente revelan información confidencial o cuando los desarrolladores publican API de las cuales los equipos de seguridad no tienen conocimiento. La validación de esquema de Cloudflare evita que las API expongan accidentalmente información que no deberían mostrar.

el mundo funciona con las API — nuestros teléfonos, relojes inteligentes, sistemas bancarios y sitios de compras todos dependen de las API para comunicarse. Sin embargo, los problemas de seguridad se presentan cuando se generan errores que accidentalmente revelan información confidencial o cuando los desarrolladores publican API de las cuales los equipos de seguridad no tienen conocimiento. La validación de esquema de Cloudflare evita que las API expongan accidentalmente información que no deberían mostrar. Proteger la seguridad y la privacidad de los sitios web de potenciales agentes maliciosos: los scripts de terceros — programas o elementos de código de terceros que mejoran el funcionamiento del sitio web — se usan en casi todas las empresas de la actualidad. Pero si no se gestionan o no se protegen, constituyen una mina de oro para los agentes maliciosos que se apropian de información confidencial. Script Monitor de Page Shield de Cloudflare registra todos los scripts y brinda una visibilidad inigualable que permite tomar decisiones más rápidas e informadas.

los scripts de terceros — programas o elementos de código de terceros que mejoran el funcionamiento del sitio web — se usan en casi todas las empresas de la actualidad. Pero si no se gestionan o no se protegen, constituyen una mina de oro para los agentes maliciosos que se apropian de información confidencial. Script Monitor de Page Shield de Cloudflare registra todos los scripts y brinda una visibilidad inigualable que permite tomar decisiones más rápidas e informadas. Aplicar un modelo de seguridad positivo: un enfoque zero trust no solo es esencial, sino que es la única manera de lograr un enfoque efectivo para la seguridad moderna. Los productos de Cloudflare One — que incluyen Magic Network Monitoring, seguridad para aplicaciones SaaS en la nube, prevención de pérdida de datos y Digital Experience Monitoring para comenzar — ahora se combinarán en una oferta gratis que permitirá a las organizaciones comenzar de manera eficiente su recorrido para crear un marco zero trust.

Las ofertas de seguridad gratuitas de Cloudflare están generalmente disponibles para los clientes de Cloudflare en este momento, y habilitadas de manera predeterminada para los clientes del plan gratuito.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, se pueden identificar proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "será", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", "tiene la intención", "objetivo", "proyecto", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continúa", o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y la efectividad de Cloudflare One y otros productos y tecnología de Cloudflare, los beneficios potenciales para los clientes de Cloudflare a partir del uso de CloudflareOne y otros productos y tecnología de Cloudflare, los potenciales beneficios y las funciones de Cloudflare One u otros productos y tecnología de Cloudflare One, el plazo en que Cloudflare One o alguna de sus funciones relacionadas estarán generalmente disponibles para los clientes actuales y potenciales de Cloudflare, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 2 de mayo de 2024 y otras presentaciones que pueda hacer Cloudflare de tanto en tanto ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2024 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.