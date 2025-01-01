Copiar el enlace del artículo

¿Qué es la codificación intuitiva?

La codificación intuitiva es un método de desarrollo de software que incorpora en gran medida el uso de modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) para generar código. El término "codificación intuitiva", que significa codificación asistida por IA, fue acuñado por Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI, en una publicación de X de febrero de 2025:

Hay un nuevo tipo de codificación que llamo "codificación intuitiva", donde te dejas llevar completamente por la intuición, adoptas las exponenciales y te olvidas de la existencia del código. Esto es posible porque los LLM (p. ej. Cursor Composer w Sonnet) están resultando muy buenos... El código evoluciona más allá de mi comprensión habitual, tendría que leerlo detenidamente por un tiempo. A veces, los LLM no pueden corregir un error, así que lo soluciono o pido cambios aleatorios hasta que desaparece... No está mal para proyectos de fin de semana, pero sigue siendo bastante entretenido.

Si bien Karpathy fue quien definió este término, muchos desarrolladores ya habían comenzado a experimentar con un enfoque similar asistido por IA con el lanzamiento público de los LLM como ChatGPT y Copilot.

El objetivo de la codificación intuitiva es acelerar las aplicaciones que funcionan y las nuevas funciones. Tradicionalmente, la codificación es una actividad muy precisa. En cambio, la codificación intuitiva permite a los desarrolladores brindar instrucciones generales de alto nivel a un LLM, que luego genera las instrucciones precisas contenidas en el código de trabajo.

¿Cómo funciona la codificación intuitiva?

Al igual que en otros casos de uso de los LLM, la codificación intuitiva implica brindar instrucciones a un modelo, que genera contenido (en este caso, código) en respuesta a esas instrucciones. Los LLM son modelos de IA generativa: al haber sido entrenados con una gran cantidad de ejemplos, pueden reconocer, interpretar y generar lenguaje. Los LLM pueden hacer esto tanto con el lenguaje humano cotidiano como con los lenguajes de programación. Esta capacidad permite que un LLM genere código funcional, por lo general, en cuestión de segundos.

El desarrollador de código intuitivo tiene que brindar al LLM las instrucciones adecuadas para que este genere el tipo de función o aplicación correctos. En general, estas instrucciones no tienen que ser especialmente precisas, aunque el LLM puede necesitar varios intentos para generar un código que funcione de la manera que el desarrollador tiene en mente.

Las pruebas y la depuración se hacen después de que el LLM haya generado el código. Esto implica identificar errores y problemas de seguridad. Luego se puede pedir al LLM que resuelva esos errores o, como describió Karpathy, "solucionarlo o solicitar cambios aleatorios hasta que desaparezca" (un enfoque que puede funcionar o no, según el error).

¿Cuáles son algunas herramientas populares de codificación intuitiva?

Hay varios LLM que se utilizan mucho para que los desarrolladores puedan experimentar con la codificación intuitiva. Copilot, Cursor, Codeium, Qodo, CodeWhisperer y Replit son herramientas populares para el desarrollo de software asistido por LLM.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la codificación intuititva?

Ventajas de la codificación intuitiva:

Creación casi instantánea de prototipos: los equipos de desarrolladores pueden utilizar codificación intuitiva para lanzar rápidamente versiones beta de nuevos productos o ideas de funciones y probarlas.

los equipos de desarrolladores pueden utilizar codificación intuitiva para lanzar rápidamente versiones beta de nuevos productos o ideas de funciones y probarlas. Menor esfuerzo manual innecesario: el código repetitivo y de bajo nivel puede generarse automáticamente mediante los LLM en código intuitivo (copiar el código repetitivo siempre ha sido común en el desarrollo).

el código repetitivo y de bajo nivel puede generarse automáticamente mediante los LLM en código intuitivo (copiar el código repetitivo siempre ha sido común en el desarrollo). Desarrollo y lanzamientos más rápidos: escribir una nueva aplicación o función puede llevar mucho tiempo, pero la codificación intuitiva puede generar el código necesario en segundos o minutos, aunque es posible que se necesiten más instrucciones para que la aplicación o función determinada funcione correctamente.

Estas son algunas de las desventajas:

Pérdida de comprensión de las bases de código: los equipos de desarrollo que ofrecen funciones codificadas por intuición con una revisión mínima pueden no estar familiarizadas con sus bases de código. Esto puede dificultar la corrección de errores o vulnerabilidades.

los equipos de desarrollo que ofrecen funciones codificadas por intuición con una revisión mínima pueden no estar familiarizadas con sus bases de código. Esto puede dificultar la corrección de errores o vulnerabilidades. Desafíos de cumplimiento normativo: a veces, el resultado de la codificación intuitiva es el envío de código no confiable. Los desarrolladores pueden perder de vista cómo las aplicaciones procesan los datos personales, por ejemplo, lo que puede causar problemas de cumplimiento normativo.

¿Existe alguna preocupación de seguridad relacionada con la codificación intuitiva?

Vulnerabilidades: cualquier aplicación puede tener vulnerabilidades o riesgos de seguridad. Como la codificación intuitiva puede acelerar mucho más la escritura y el envío de nuevas funciones, el peligro es que se filtren más problemas de seguridad y lleguen a la etapa de producción. Además, estos problemas de seguridad también pueden ser más difíciles de solucionar si los equipos de desarrollo no están familiarizados con el código del problema.

Pérdida de datos: cualquier uso de LLM en un contexto empresarial introduce el riesgo de que la entrada pueda contener propiedad intelectual que se compartirá en contextos externos. Para proteger los datos internos, los desarrolladores deben conocer cómo un LLM segmenta sus datos en el backend.

Más información sobre cómo funciona un LLM.