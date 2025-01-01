复制文章链接

什么是氛围编码？

氛围编码是一种大量使用大型语言模型 (LLM) 来生成代码的软件开发方法。“氛围编码”这个术语的意思是 AI 辅助编码，它由 OpenAI 联合创始人 Andrej Karpathy 于 2025 年 2 月在 X 社交平台上的一篇帖子中提出：

我把一种新的编码方式称为“氛围编码”，也就是说，让人完全沉浸于氛围，拥抱指数级增长，甚至忘记代码的存在。这可能是因为 LLM（例如Cursor Composer w sonnet）正变得越来越强大...代码越来越长，超出了我通常的理解能力范围，我不得不花一段时间仔细阅读。有时，LLM 无法修复某个错误，我就需要设法解决或要求随机更改，直到它消失为止……对于一次性的周末项目来说，这还不算太糟糕，但仍然相当有趣。

尽管 Karpathy 定义了这个术语，但随着 ChatGPT 和 Copilot 等 LLM 的公开发布，许多开发人员已经开始尝试类似的 AI 辅助方法。

氛围编码的目标是更快速地启动可运行的应用和新功能。过去，编码是一项非常精确的活动；而氛围编码则让开发人员能够向 LLM 提供通用的高级指令，然后 LLM 生成精确指令，包含在可运行的代码中。

氛围编码的工作原理是什么？

与 LLM 的其他用例类似，氛围编码需要向模型提供提示词，然后模型做出响应并生成内容（在本例中，是生成代码）。LLM 是生成式 AI 模型：经过海量示例训练后，它们能够识别、解读并生成语言。LLM 能够使用日常人类语言和编程语言做到这一点。这种能力让 LLM 能够在几秒钟内生成可用的代码。

氛围编码开发人员必须向 LLM 提供正确的提示词，以便 LLM 创建正确的功能或应用。通常，这些提示不必特别精确，尽管 LLM 可能需要多次尝试才能生成符合开发人员预期的代码。

LLM 生成代码后，进行测试和调试。这涉及识别错误和安全问题。然后，可以提示 LLM 解决这些错误，或者如 Karpathy 所述，“设法解决或要求随机更改，直到它消失为止”（这种方法可能有效，也可能无效，具体取决于错误类型）。

有哪些热门的氛围编码工具？

许多广泛使用的 LLM 均可供开发人员尝试用于氛围编码。Copilot、Cursor、Codeium、Qodo、CodeWhisperer 和 Replit 都是 LLM 辅助软件开发的热门工具。

氛围编码有哪些优缺点？

氛围编码的优点包括：

近乎即时的原型设计： 开发团队可以使用氛围编码，快速构建新产品或功能创意的测试版本并试用。

开发团队可以使用氛围编码，快速构建新产品或功能创意的测试版本并试用。 减少不必要的手动操作： 在氛围编码中，LLM 可以自动生成样板文件和低级代码（复制样板代码在开发中一直是一种很常见的做法）。

在氛围编码中，LLM 可以自动生成样板文件和低级代码（复制样板代码在开发中一直是一种很常见的做法）。 加快开发和发布速度：编写新的应用或功能可能很耗时，但氛围编码可以在几秒钟或几分钟内生成必要的代码，尽管可能需要进一步的提示词才能使特定的应用或功能正常运行。

一些缺点可能包括：

氛围编码是否存在安全隐患？

漏洞：任何应用都可能存在漏洞或安全风险。由于氛围编码可以显著加快编写和发布新功能的速度，因此，存在的风险是可能产生更多安全问题，并逃脱检查进入生产阶段。此外，如果开发团队不熟悉问题代码，则可能更加难以解决这些安全问题。

数据丢失：在业务环境中使用任何 LLM 都会带来风险，即：输入可能包含将在外部环境中共享的知识产权信息。为了保护内部数据，开发人员需要了解 LLM 如何在后端对其数据进行分段。

进一步了解 LLM 的工作原理。