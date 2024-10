Cloudflare verbessert KI-Inferenzplattform mit leistungsstarkem GPU-Upgrade, schnellerer Inferenz, größeren Modellen, Beobachtbarkeit und aktualisierter Vektordatenbank

San Francisco (Kalifornien), 26. September 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute leistungsstarke neue Funktionen seiner Serverless-KI-Plattform Workers AI und seiner Bausteine zur Entwicklung von KI-Anwendungen vor, um die Erstellung schnellerer und leistungsfähigerer KI-Anwendungen zu unterstützen. Auf Workers AI erstellte Applikationen profitieren jetzt unter anderem von einer schnelleren Inferenz, größeren Modellen und einer besseren Performance-Analyse. Workers AI ist die Plattform, mit der sich am leichtesten globale KI-Anwendungen entwickeln und KI-Inferenzaufgaben in der Nähe der Nutzerinnen und Nutzer ausführen lassen, wo auch immer auf der Welt sich diese befinden.

Large Language Models (LLM) werden heute immer kleiner und leistungsstärker, weshalb sich bei der Gewährleistung von Kundenakzeptanz und reibungslosen Interaktionen mit der KI die Netzwerkgeschwindigkeit zu einer Engstelle entwickelt. Das über die ganze Welt verteilte Cloudflare-Netzwerk trägt dazu bei, die Netzwerklatenz zu minimieren. Dadurch hebt es sich von anderen Netzwerken ab, deren Ressourcen normalerweise auf eine begrenzte Zahl von Rechenzentren konzentriert sind. Die Serverless-Inferenzplattform von Cloudflare, Workers AI, verfügt nun über Grafikprozessoren in über 180 Städten rund um den Globus. So kann Endnutzerinnen und -nutzern überall auf der Welt ein latenzarmer Zugang geboten werden. Workers AI gehört dank dieses GPU-Netzwerks zu den KI-Plattformen mit der größten Reichweite überhaupt. Es ist darauf ausgelegt, KI-Inferenz in größtmöglicher Nähe zu den Nutzerinnen und Nutzern lokal auszuführen, damit Kundendaten näher am Standort verbleiben.

„Während der starken Verbreitung von KI im letzten Jahr hat niemand an die Netzwerkgeschwindigkeit als Ursache für KI-Latenz gedacht, weil es sich noch um eine neue und experimentelle Art der Interaktion handelte. Doch je mehr wir uns einer Zeit nähern, in der KI Teil unseres Alltags wird, desto mehr kommt es auf das Netzwerk und damit auf Millisekunden an“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Mit Verlagerung der KI-Workloads vom Trainieren zum Ausführen von Inferenz tritt die KI in ihre nächste Entwicklungsstufe ein. Für deren Unterstützung werden Performance und lokale Verfügbarkeit eine maßgebliche Rolle spielen. Cloudflare ist die globalste KI-Plattform auf dem Markt. Die Verfügbarkeit von GPU in Städten auf der ganzen Welt wird dafür sorgen, dass KI von einer Spielerei zu einem integralen Bestandteil des Alltags wird – also genau das, was das schnellere Internet für Smartphones bewirkt hat.“

Cloudflare führt außerdem neue Funktionen ein, die Workers AI zu der Plattform machen, auf der sich KI-Anwendungen am leichtesten entwickeln lassen:

Höhere Performance und stärkere Unterstützung für größere Modelle: Bei Cloudflare erweitern wir unser globales Netzwerk mit leistungsstärkeren Grafikkarten für Workers AI, um die Performance bei KI-Inferenz zu steigern und Inferenz auf deutlich größeren Modellen wie Llama 3.1 70B sowie einer Reihe von Llama 3.2-Modellen – 1B, 3B, 11B (und bald 90B) – auszuführen. Durch die Unterstützung größerer Modelle, kürzerer Reaktionszeiten und größerer Kontextfenster meistern KI-Anwendungen, die auf Workers AI entwickelt wurden, komplexere Aufgaben auf effizientere Weise. Das ermöglicht natürliche und reibungslose Endnutzererfahrungen.

Schnellere und erschwinglichere Abfragen Vektordatenbanken helfen den Modellen, sich an frühere Eingaben zu erinnern, sodass maschinelles Lernen für Suchen, Empfehlungen und für Texterstellung eingesetzt werden kann. Die Vektordatenbank von Cloudflare, Vectorize, ist jetzt allgemein verfügbar und unterstützt mit Stand von August 2024 Indizes mit jeweils bis zu fünf Millionen Vektoren (zuvor waren es nur 200.000). Die mittlere Abfragelatenz hat sich von 549 Millisekunden (ms) auf 31 ms verringert. Dank dieser Verbesserungen sind KI-Anwendungen in der Lage, die benötigten Informationen schnell und mit weniger Datenverarbeitungsaufwand zu finden, was sie auch erschwinglicher macht.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Mit uns verhelfen Unternehmen ihren Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerken überall zu größerer Schnelligkeit und besserem Schutz. Gleichzeitig verringern sie die Komplexität und sparen Kosten. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

