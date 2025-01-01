Optimizely 利用 Cloudflare Workers 重塑網頁最佳化

如果您希望在線上發展業務，那麼透過執行客觀測試來瞭解您網站的效能是無可替代的選擇。Optimizely 是全球領先的實驗平台之一，擁有包括 IBM、HP 和 Microsoft 等全球知名企業在內的數千家客戶，每週累計提供數十億次實驗。

這些測試可協助 Optimizely 的客戶改善網站版面配置、副本、以及確定哪些產品最具成長潛力等一切事項。

Optimizely 提供了一種簡單易用的方法在其平台上啟動和執行實驗：只需將其 Javascript 程式碼片段放入您的網站標頭即可。這種方法促進了 Optimizely 知名度的提升，也為其客戶帶來了良好的服務體驗。但是，這也伴隨著權衡取捨。

由於 Javascript 載入到網站標頭中，因此必須在轉譯頁面之前下載並執行這些程式碼。這通常在瞬息之間發生，使用者不會注意到差異。但是，隨著 Optimizely 的客戶在其頁面中加入越來越多的測試，這些 Javascript 可能需要更長時間才能載入。換言之，Optimizely 的客戶需要在可執行的測試數量與對效能的潛在影響之間作出權衡。

Cloudflare 的不同之處

聽說 Cloudflare 的新 Workers 平台 後，Optimizely 意識到他們有了一個機遇，來開發一種可靠的新方案來實施其實驗平台：依舊便於客戶安裝，但不會伴有同樣的效能權衡。

Cloudflare Workers 使開發人員可以利用 Cloudflare 的全球網路 (遍及全球 90 個國家/地區的 335 個城市) 以他們選擇的程式設計語言來部署和執行自己的程式碼。這使開發人員能夠完成所有的任務，不論是自訂 Cloudflare 本身的產品，還是開發在網路邊緣執行複雜邏輯的全新應用程式。

Optimizely 的客戶使用這種由 Workers 支援的新實驗平台實施方案後，現在可以同時執行十倍甚至一百倍數量的測試，而且對效能沒有明顯影響。這是因為，測試邏輯在 Cloudflare 邊緣網路中的伺服器上執行，而不是在使用者的瀏覽器中。而且，由於 Cloudflare 伺服器位於發達國家中 99％ 網際網路人口的 100 毫秒距離內，這樣的測試可謂快如閃電。

需要更多技術細節？閱讀我們的聯合部落格貼文 以及 Optimizely 推出由 Cloudflare Workers 提供支援的 Performance Edge 的新聞稿 來瞭解更多資訊。

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產品資深副總 Claire Vo：Optimizely 是全球頂尖的實驗平台。坦率地說，我們的客戶為了增長業務而來 Optimizely。

資深產品經理 Whelan Boyd：他們能夠檢驗所有假設，並根據見解和資料做出更多決策。

Claire Vo：我們為世界上一些最大的企業提供服務��，這些企業對於 Optimizely 引進組織內之產品的可擴展性和效能具有很高的標準。

資深效能工程師 Greeshma Yellareddy：我們在客戶的網站上放入一段 Javascript 程式碼，執行他們設定的所有實驗以及為任何實驗設定的所有變更。

資深軟體工程師 Lauren Pappone：Javascript 需要花費一些時間來下載、解析和執行，因此客戶越來越意識到效能影響。

Claire Vo：我們之所以跟 Cloudflare 合作，是為了改善某些核心實驗產品的效能。

Whelan Boyd：我們需要一種方法將這樣的決策和運算推向邊緣。最終，Workers 浮出水面，成為理所當然的工具選擇。

Lauren Pappone：一旦開始使用 Workers，便發覺上手極為迅速。感覺就好像：「噢！我一上來就可以寫 Javascript，完全沒有障礙 - 而且這能派上用場。那真的很酷。」

Whelan Boyd：客戶將能夠進行十倍甚至是百倍數量的實驗。從我們的角度來看，這最終意味著他們會從中獲得更多價值。對我們淨收益和銷售總額的業務影響也將開始體現出來。

Claire Vo：Workers 讓我們能夠針對效能創新加快我們的產品開發，對此我感到非常興奮。但這僅僅是開始。從技術角度來看，Cloudflare 正在做很多事情，我們很高興能與之合作，從而更快地將創新推向市場。