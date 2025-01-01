Optimizely 利用 Cloudflare Workers 重塑 Web 优化

如果您希望在线发展业务，那么通过运行客观测试来了解您网站的表现是无可替代的选择。Optimizely 是全球领先的实验平台之一，拥有包括 IBM、HP 和 Microsoft 等全球知名企业在内的数千家客户，每周累计提供数十亿次实验。

这些测试可帮助 Optimizely 的客户进行方方面面的改进，如网站布局和内文，以及确定哪些产品最具增长潜力等。

Optimizely 提供了一种简单易用的方法在其平台上启动和运行实验：只需将其 Javascript 代码段放入您的网站标头便可。这种方法促进了 Optimizely 知名度的提升，也为其客户提供了良好的服务。但是，它也伴随着权衡取舍。

由于 Javascript 是加载到网站标头中的，因此必须在渲染页面之前下载并执行这些代码。这通常在瞬息之间发生，用户不会注意到差异。但是，随着 Optimizely 的客户在其页面中加入越来越多的测试，这些 Javascript 可能需要更长时间才能加载。换而言之，Optimizely 的客户需要在可运行的测试数量与对性能的潜在影响之间作出权衡。

Cloudflare 的不同之处

听说 Cloudflare 的新 Workers 平台 后，Optimizely 意识到他们有了一个机遇，开发一种可靠的新方案来实施其实验平台：依旧便于客户安装，但不会伴有同样的性能权衡。

Cloudflare Workers 使开发人员可以利用 Cloudflare 的全球网络（遍及全球 90 个国家/地区的 335 个城市）以他们选择的编程语言来部署和执行自己的代码。这使开发人员能够完成所有的任务，不论是自定义 Cloudflare 本身的产品，还是开发在网络边缘执行复杂逻辑的全新应用程序。

Optimizely 的客户使用这种由 Workers 支持的新实验平台实施方案后，现在可以同时运行十倍甚至一百倍数量的测试，而且对性能没有明显影响。这是因为，测试逻辑在 Cloudflare 边缘网络中的服务器上运行，而不是用户的浏览器中。而且，由于 Cloudflare 服务器位于发达国家中 99％ 互联网人口的 100 毫秒距离内，这样的测试可谓快如闪电。

需要更多技术细节？阅读我们的联合博客文章以及 Optimizely 公布由 Cloudflare Workers 提供支持的 Performance Edge 的 新闻稿来了解更多信息。

讲稿

产品高级副总裁 Claire Vo：Optimizely 是全球领先的实验平台。坦率地说，我们的客户为了增长业务而来 Optimizely。

高级产品经理 Whelan Boyd：他们能够检验所有假设，并根据见解和数据做出更多决策。

Claire Vo：我们为世界上一些最大的企业提供服务，这些企业对于 Optimizely 引入其组织的产品的可扩展性和性能具有很高的标准。

高级性能工程师 Greeshma Yellareddy：我们在客户的网站上放入一段 Javascript 代码，执行他们配置的所有实验以及为任何实验配置的所有更改。

高级软件工程师 Lauren Pappone：Javascript 需要花费一些时间来下载、解析和执行，因此客户越来越意识到性能影响。

Claire Vo：我们之所以跟 Cloudflare 合作，是为了改善某些核心实验产品的性能。

Whelan Boyd：我们需要一种方法将这样的决策和计算推向边缘。最终，Workers 浮出水面，成为理所当然的工具选择。

Lauren Pappone：一旦开始使用 Workers，便发觉上手极为迅速。感觉就好像：“噢！我一上来就可以写 Javascript，完全没有障碍 - 而且它能派上用场。那真的很酷。”

Whelan Boyd：客户将能够进行十倍甚至是百倍数量的实验。从我们的角度来看，这最终意味着他们会从中获得更多价值。对我们底线和顶线的业务影响也将开始体现出来。

Claire Vo：Workers 让我们能够围绕性能创新加快我们的产品开发，对此我感到非常兴奋。但这仅仅是开始。从技术角度来看，Cloudflare 正在做很多事情，我们很高兴能与之合作，从而更快地将创新推向市场。