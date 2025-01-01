索尼音乐集团以索尼音乐娱乐（日本）公司为基地，囊括 20 个不同的公司，并且正在不断扩展业务，以扩大其在娱乐行业的业务规模。其企业对企业层面的客户包括录音师、音乐零售店和分销商。在企业对消费者层面，他们为各种各样的客户提供服务，包括音乐和动画爱好者。整个组织的核心业务是音乐和动画的生产和开发，但他们也有为用户提供自己的 CMS 创作的IT部门，以及开发游戏和应用程序的其他部门。他们的网站充当最终用户与其艺术家和动画内容之间衔接的桥梁，并且提供海量内容（每月超过 400 GB）。他们每月收到近 800 万次请求，并管理着 500 多个网站。

安全性和性能直接关系到用户的信任

索尼音乐集团（日本）管理着 500 多个不同的网站。这需要处理大量个人数据，必须采取强有力的安全性措施。此外，任何明显的性能下降都将损害用户对其的信任。他们最初将安全性问题委托给每个站点的运营商，但他们很快意识到，这会导致各站点的安全性策略不一致。要求各运营商实施这些措施不仅增加了他们的工作量，还使得用于威胁��检测的通信线路分散化。他们需要一种在多云和混合环境中实现网关安全性的解决方案，同时又不会陷入受限于单一云供应商的困境。他们需要针对每种环境实施零信任安全性对策，并针对被阻止的威胁进行迅速传播。他们还希望安全性供应商可以为他们提供详细的每日报告。他们最终选择了 Cloudflare 来满足所有这些需求。

索尼音乐集团（日本）的实施效果几乎是立杆见影

一旦索尼音乐集团开始采用 Cloudflare 后，几乎立即就看到了效果。Cloudflare WAF 在索尼音乐集团的一组站点上启用了从世界各地的数据中心收集到的威胁情报，于是便可检测并防止大量攻击。Cloudflare 日志监控平台提供了一个中心点，可以从中观察所有站点的攻击流量。

Cloudflare WAF 能够在一天的时间内阻止对一个特定站点的 400 多次攻击，同时还能提高该站点的性能，进而带来了更加稳定的用户体验，并减少了处理这些攻击的时间。

如今，索尼音乐集团已经看到了使用 Cloudflare WAF 的效果，他们正在寻求在其站点网络中启用它，以最大程度地提高效率和成本效益。

Cloudflare 是必不可少的合作伙伴

索尼音乐集团（日本）在巩固这些业务的同时，也在考虑增加其他 Cloudflare 服务。他们对 Cloudflare 机器人管理特别感兴趣。机器人管理的优势在于它不仅可以评估和阻止可用常规安全性工具检测到的基本自动程序，还可以评估和阻止能够进行复杂攻击（例如信用卡欺诈）的更为复杂的自动程序。借助机器学习和行为分析引擎，机器人管理能够对请求进行评分并停止机器人攻击。

世界的变化正日新月异，接入全局网络变得越来越重要。例如，索尼音乐集团（日本��）正在致力于诸如无纸化和促进远程工作之类的计划。Cloudflare 将成为此类计划必不可少的合作伙伴。