Cloudflare为 店匠SHOPLAZZA 全球逾 36 万商户保驾护航

店匠SHOPLAZZA 成立于 2017 年 7 月，是一家专注于全球 B2C 独立站品牌营销的企业级 SaaS 技术公司，以“通过卓越的技术引领客户全球商业成功”为使命，为国内外独立站提供企业级 SaaS 解决方案，目前已经服务了逾 36 万的全球商户。

挑战：为极速增长的全球商户提供全方位支持

近十余年来，国内跨境电商行业已成为超级明星行业，越来越多的品牌借助独立站搭建平台，打造爆品，成功出海。2020 年受疫情影响，更多的消费者将购物习惯由线下转至线上，进一步刺激跨境电商的极速发展。根据谷歌与德勤最新发布的《 2021 中国跨境电商发展报告》，2019 至 2020 年间，欧美及亚太地区主要国家的电商整体零售额经历了 15% 以上的高速增长。

在跨境电商浪潮中，业界专家级跨境独立站服务商 店匠SHOPLAZZA 为跨境商户提供了完善的品牌全球化方案。除了独立站 SaaS 基础服务，店匠SHOPLAZZA 还响应市场需求，为商户提供 DTC（Direct To Consumer） 品牌营销服务，从市场定位、网站设计、�社媒营销到网站广告投放与运营等方面，助力品牌客户完成从0到1的全球化品牌孵化。在独立站品牌全生命周期内，店匠SHOPLAZZA 一步步为客户提供完善的咨询服务。同时，店匠SHOPLAZZA 也是 Google 大中华区合作伙伴和技术解决方案合作伙伴、Facebook 中国区优质合作伙伴，更是国内为数不多通过 PCI-level 1 全球支付数据安全认证的国内服务商。

除了国内品牌，店匠SHOPLAZZA 也向海外商户敞开了怀抱。“今年上半年，店匠SHOPLAZZA 的海外商户增长了 300%，全球商户在一年内迅速增至 36 万+，”店匠SHOPLAZZA CTO夏冰介绍说。不仅如此，《 2021 中国跨境电商发展报告》指出，女装是细分品类的主战场，运动类服饰收获高增长的同时竞争也非常激烈。同时，整体 3C 市场增长强劲，疫情下涌现较多增长较快的垂直品类 DTC 品牌。服装和 3C 产品正是 店匠SHOPLAZZA 商户品牌中占比最高的品类，因此全球范围内的用户访问量需求很高。

解决方案： Cloudflare 在网购高峰期保障用户的极速网络访问

提升网站速度是 店匠SHOPLAZZA 的首要业务需求。独立站品牌除了日常运营，在每年下半年的万圣节、感恩节、黑色星期五、 圣诞节等购物节日期间，还将迎来流量高峰，这对维持网站访问速度是一大挑战。为了确保每一个独立站都能够自如应对，店匠SHOPLAZZA 选择了 Cloudflare 的明星产品 CDN。借助 Cloudflare 全球数据中心网络，店匠SHOPLAZZA 可以将静态内容高速缓存到更靠近每一位消费者的位置，并通过最快、最可靠的私有骨干链路提供动态内容，确保消费者在全球范围内的所有区域都能极速访问网站。

解决方案： Cloudflare DDos 防护服务永远在线，坚不可摧

店匠SHOPLAZZA 不��仅需要速度，还要考虑在不影响网站性能的前提下，保证访问的安全性。Cloudflare 高级 DDos 防护服务能够自动拦截恶意流量，同时通过 Cloudflare 的全球网络（位于 90 多个国家/地区的 200 个城市）提供内容，帮助 店匠SHOPLAZZA 抵御每日数量庞大的 DDoS 攻击，确保全球各个角落的商户和消费者不会遇到连接中断或速度下降的情况。有了 Cloudflare 的安全解决方案，店匠SHOPLAZZA 再也没有遭受过针对性 DDoS 攻击的影响。

解决方案：不同产品加持，让 店匠SHOPLAZZA 的商户无后顾之忧

目前，除了 CDN 和 DDos 防护服务，店匠SHOPLAZZA 还使用了包括 Argo、Spectrum、适用于 SaaS 提供商的 SSL 以及 Cloudflare Workers 等一系列 Cloudflare 产品，在节约成本的同时，实现敏捷、百分百安全、低延迟的全球访问。未来，店匠SHOPLAZZA 期待与 Cloudflare 保持长期合作，共同服务全球 B2C 独立站品牌。