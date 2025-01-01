随着对印刷媒体的依赖程度不断下降，越来越多的人在追踪数字新闻网站和社交媒体平台上的突发新闻。读者希望从可信赖的来源便捷地获取简洁而有价值的内容——这正是 Axios 的亮点所在。

Axios 由 Jim VandeHei、Roy Schwartz 和 Mike Allen 于 2017 年创办，是一家美国新闻网站，发布简短的要点文章，旨在引起人们的注意并迅速传播信息。这个策略很有效：到 2020 年 1 月，网站访问量超过 1900 万，超过一百万人订阅了政治、体育、商业、技术和世界等主题的新闻通讯。

“我们的使命是让人们迅速关注到重要的事情”，Axios 首席技术官 Jess Szmajda 说。“我们将人们与世界上最重要的事物联系起来，让他们以最高效和最有价值的方式利用时间。”

挑战

即使 Axios 力求与众不同并建立强大的受众群，他们仍然与其在线新闻行业竞争对手一样，面临着同样的安全漏洞威胁。备受瞩目的媒体组织已成为旨在破坏其网络并危害敏感信息的 DDoS 攻击的目标。对于 Axios 而言，主动防御潜在的攻击者是首先要考虑的问题。

Szmajda 解释说：“巨大的新闻阅读量和突发新闻带来的流量激增，意味着媒体公司持续遭受或可能遭受 DDoS 攻击。”

他们并非唯一的受害者。2019 年《美国信号网络状况和 DDoS 攻击调查》对 101 家组织的调查结果显示，在过去两年中，超过 80% 的受访者曾面临 DDoS 攻击，超过 50% 曾在多种情况下遭受攻击。

Axios 需要能针对 DDoS 攻击提供出色防护的可靠安全协议。他们还需要出色的性能解决方案，以服务全球受众并应对与突发新闻周期相关的流量峰值。Cloudflare 同时提供了两者。

集成的安全和性能解决方案帮助 Axios 打造可信度

Axios 不愿因遭受大规模 DDoS 攻击而导致站点速度下降，因此求助于 Cloudflare。Cloudflare 高级 DDos 防护功能通过自动阻止恶意流量，同时通过 Cloudflare 的全球网络（位于 90 多个国家/地区的 200 个城市）提供内容，来帮助 Axios 抵御大规模 DDoS 攻击。这有助于确保读者永远不会遇到站点中断或速度显著下降的情况。

这种优质的安全防护功能让 Axios 感到放心，并有助于其实现其核心宗旨：获得并保持读者的信任。

“让受众能随时访问我们的内容，这对我们的品牌声誉至关重要。” Szmajda 说。“当务之急是选择一个可靠的合作伙伴，以确保正常用户可以阅读我们的文章，而恶意用户无法令我们的网站瘫痪。”

有了 Cloudflare 的安全解决方案，Axios 再也没有遭受针对性 DDoS 攻击的影响。

Cloudflare 网络不仅可以保护 Axios 免受安全威胁，还可以将其内容尽快提供给读者。通过将存储在更近位置的内容提供给最终用户，Axios 得以吸引全球各地的读者，无论是关注哥本哈根政治事件还是费城体育报道的读者。

Szmajda 补充说：“人们依赖 Axios 完成实时任务，因此，在我们考虑不同服务时，提供快速高效的用户体验是我们的首要考虑。”

Cloudflare 还充当 Axios 与其云提供商之间的抽象层，这有助于他们避免供应商锁定，并确保他们可以自由选择适合其需求的最佳解决方案。

Axios 通过 Cloudflare Workers 扩展边缘功能

建立强大的 DDoS 攻击防御体系并提升站点性能后，Axios 将注意力转向了 Cloudflare Workers，通过这个无服务器平台，用户可以使用简单的 JavaScript 在网络边缘构建和部署自定义应用程序。

Axios 工程师使用 Cloudflare Workers 来提供 ESI (Edge-Side-Includes) 功能，使其能够在填充动态页面元素的同时缓存静态内容。因此，Axios 可以缓存所有内容，并保存针对其源站的点击。

“由于 Cloudflare 提供一些现成的示例和库，我们的工程师可以在相对较短的时间内完成功能非常强大的概念验证，” Szmajda 解释说。“现在，我们可以构建更易于理解和维护的功能。”