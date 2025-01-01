Cloudflare 助力 AsiaBill 为独立站卖家提供快速、安全的收款体验

Asiabill 成立于 2015 年，总部位于香港科学园。业务包含：国际信用卡收单、海外本地收款。2018 年上线 Shopify 收款业务，正式成为 Shopify 全球官方合作支付服务商。

挑战：把控收单风险，为中国独立站卖家提供安全流畅的收款服务

相比其他的第三方收款工具，AsiaBill 的主要优势在于出色的风控能力。通过全面的欺诈监测系统，包括监测和分析登录设备、购物行为、账户变化等等，筛选出绝大多数风险信号，为支付层层把关，全方位防护。

对支付环节而言，除了坚实的风控，流畅度也至关重要。由于 AsiaBill 的服务器在香港，无法保证全世界各地的独立站消费者都能享受顺畅极速的支付体验。AsiaBill 留意到一些独立站的弃单率高得不寻常，消费者旅程均止于最后的支付页面。

AsiaBill 的运维总监田军解释道，“我们猜想可能是一些国家或地区的消费者在访问支付页面时，遇到了响应过慢的问题，导致用户失去耐心，因而放弃付款”。于是 AsiaBill 开始寻找解决方案，并尝试使用 Cloudflare 的免费版 CDN 服务，看看是否能改善这个问题。

Cloudflare 令支付环节畅通无阻，降低独立站弃单率

AsiaBill 自研的消费者旅程监测系统能够记录并分析消费者从进入到离开支付环节的每一步操作与所用时间。“经过我们的对比测试，使用 Cloudflare CDN 前后，支付页面整体加载速度有明显的提升，” 田军说。

AsiaBill 对 Cloudflare CDN 的提速效果很满意，决定付费成为企业级客户，并搭配 Argo Smart Routing 使用，进一步优化消费者的支付体验。

借助 Cloudflare 覆盖高达 335 个城市的全球网络，AisaBill 能够将静态内容缓存到更靠近消费者的位置，并利用 Argo Smart Routing 通过最快速可靠的专用骨干链路交付动态内容。不论消费者身处世界何处，都能获得畅通无阻的支付体验。

“除了欧美地区加速显著，还有一些消费者规模较小的国家像坦桑尼亚、阿尔及利亚、摩洛哥等也很突出，” 田军补充道，“原本页面响应需要整整 8 秒，使用 Cloudflare 全球网络之后只需要 3 秒，速度提升了 62.5%” 。

借助 Cloudflare，AsiaBill 不仅提升了消费者的购物体验，还降低了独立站的弃单率。田军告诉我们，“使用 Cloudflare 后，独立站平台的弃单率最高降低了 20%”。

痛点解决后，AsiaBill的人工成本也随之降低。田军说，“解决异常弃单问题后，我们的人工成本也节省不少，特别是沟通成本，省去了业务部门和技术部门之间因为弃单问题反复沟通的麻烦。优化后，我们再未收到过业务部门的异常弃单反馈。”