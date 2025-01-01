Megalayer借助Cloudflare为中国和东南亚出海客户提供快速、无间断的网络服务

Megalayer 成立于2019年，致力于成为全球电信增值服务提供商，为出海企业在全球范围内提供优质、稳定的互联网服务、IDC服务、服务器租赁、DDoS清洗等服务。数据中心覆盖多个国家和地区，包括日本、韩国、美国、中国香港、新加坡和菲律宾群岛。

挑战：为出海客户提供优质和稳定的网络服务

出海，是中国企业，尤其是互联网企业发掘新增长机会的出路。在数字技术的推动下，越来越多的中国企业加入了出海大潮。Megalayer的成立初衷，正是为了在中国企业出海的过程中，为他们提供更便利、更高效的电信增值服务。目前，Megalayer的用户主要集中在中国和东南亚。

相比其他规模更大的老牌电信增值服务商，Megalayer的不同之处在于“精而美”的专业服务。不论何种类型的客户需求，从普通资源到线路质量，再到防御问题，Megalayer都能够在72小时内快速响应，让客户的业务不因技术鸿沟受到影响。

成立至今，最令Megalayer头疼的是恶意攻击。其中不乏大规模的攻击活动，令其数据中心瘫痪，造成大面积的网络丢包和网络中断，无法保证客户的使用体验，甚至造成客户流失。“最严重的一次攻击发生在2020年的五一长假期间，我们遭受了整整七天不间断的攻击，”Megalayer的CTO朱凌告诉我们，“这七天内，我们机房的所有资源都处于瘫痪状态”。

为了杜绝此类问题的再次发生，Megalayer一直在寻找合适的安全应用提供商，测试过不同的防御产品，但是收效甚微，直到在今年五月接触了Cloudflare的产品。

Magic Transit为Megalayer抵御大规模攻击并降低运维成本

在与Cloudflare团队沟通后，Megalayer选择了能够为网络基础设施提供 DDoS 防护的Magic Transit。

过去，当Megalayer面对攻击时，曾试过较为极端的解决方式，将受到攻击的IP路由取消，让攻击无处可施，随后再逐步恢复路由。使用Magic Transit后，一发生攻击活动，Megalayer便将路由迅速切换至Cloudflare线路，由Cloudflare的防火墙来为他们阻挡攻击。Magic Transit网络安全解决方案，拥有超过 155 Tbps 的网络容量和近乎即时缓解能力的 DDoS 防护，能够保护整个 IP 子网免受 DDoS 攻击。

“在8月22日至28日一周内，Magic Transit为我们阻止了4027次恶意攻击，”朱凌补充道。此次攻击主要为TCP、UDP和ICMP泛洪攻击，攻击的峰值达到了13Gbps，被Cloudflare成功检测并缓解。

在Cloudflare的防御下，当再次遭受大规模攻击时，Megalayer的网络可用性增加了近100%。朱凌说，“使用Magic Transit后，网络中断问题得到彻底的改善，即使是长时间、大规模的网络攻击，客户的业务也能保证稳定地运行，大大改善了机房的网络质量。”

Cloudflare不仅保障网络质量，也减轻了Megalayer运维团队工作压力和成本，让他们�不再需要无间断处理网络攻击源和监测网络资源情况，把时间和人力投入到更重要的工作中。随着网络质量的提升，客户的报障情况也降低不少，减少了运维团队的工作压力。有了Cloudflare Magic Transit, 网络维护人员在面对大规模攻击时的工作压力降低了60%，综合网络维护成本也降低了50%。

短短三个月，Magic Transit让Megalayer看到了Cloudflare产品的硬实力和客户团队的专业力。朱凌说道，“前期的问题和需求沟通很顺利，整个配置过程也相当流畅，Magic Transit让我们的资源在遭受攻击时也能正常运作，DDoS防御效果十分可靠。”

未来，Megalayer希望在安全方面与Cloudflare更深入地合作下去，尝试更多的产品。