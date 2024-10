A Cloudflare expande as operações na região EMEA com uma nova sede para providenciar apoio adicional à crescente procura dos clientes e à inovação

São Francisco, CA, e Lisboa, Portugal, 18 de outubro de 2024 — Cloudflare, Inc.(NYSE: NET), a empresa líder da conectividade em nuvem, anunciou hoje a abertura de uma nova sede e núcleo técnico em Lisboa, Portugal, para providenciar apoio adicional às suas operações crescentes na região EMEA, além dos escritórios em Londres, Paris, Munique e Dubai. Portugal representa já uma equipa em crescimento da Cloudflare.

Hoje, a rede da Cloudflare abrange 58 cidades na Europa, incluindo Lisboa, Portugal, que foi anunciada em 2016. A Cloudflare anunciou o seu primeiro escritório em Lisboa em 2019. Desde que foi constituído um escritório na região, a empresa cresceu de 14 funcionários para mais de 340 em Portugal. A Cloudflare tenciona aumentar significativamente a sua presença em Lisboa ao longo dos próximos anos.

A Cloudflare celebrou a abertura do seu novo escritório com uma cerimónia de inauguração, seguida de uma receção marcada pela presença do Ministro da Economia de Portugal, o Sr. Pedro Reis e de outros representantes oficiais portugueses. Também estiveram presentes os principais executivos da Cloudflare, incluindo o cofundador e CEO da Cloudflare, Matthew Prince e o CTO e líder do escritório de Lisboa, John Graham-Cumming, que fundou em julho de 2019.

“Portugal tem um papel particular na nova geo-economia que está a desenvolver-se nos próximos anos. Estamos a investir massivamente em infraestruturas estratégicas, energia, inovação e I&D, e queremos desenvolver e atrair novos talentos. Estamos muito felizes por ter a Cloudflare comprometida com Portugal. A Cloudflare partilha os nossos valores e vemos a empresa não apenas como um parceiro nestes valores, mas como parte do nosso futuro" diz Pedro Reis, Ministro da Economia de Portugal.

“A Cloudflare tem-se dedicado a Portugal nos últimos oito anos e continua a ser um núcleo internacional bem conectado e um ecossistema tecnológico vibrante. Acolhe um conjunto de talentos impressionante e de iniciativas governamentais de apoio,” disse Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare. “Atraímos uma equipa fantástica em Portugal, mas o charme vibrante e a inclusividade de Lisboa também apelaram a muitos membros da nossa equipa global a escolherem-na como a sua casa”.

A Cloudflare tenciona expandir-se ainda mais na região, à medida que continua o crescimento global da sua rede. A sua rede apoia já milhões de propriedades da Internet – incluindo um número significativo de clientes na região EMEA e em Portugal, tais como a Allianz, o Banco de Portugal, a Carrefour, a Clever Advertising, a DHL, a Doctolib, a L'Oréal, a TAP Air Portugal, a Porsche Informatik e a Federação Portuguesa de Futebol. Entre outros clientes notáveis, contam-se a Roche, a Sage, a WA Technology e a Zalando. A Cloudflare continuará a trabalhar de perto com os parceiros para fornecer apoio aos clientes comuns e impulsionar um maior crescimento na região.

Sobre a Cloudflare

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é a empresa líder em conectividade em nuvem. Empodera as organizações para tornar os seus funcionários, aplicações e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A conectividade em nuvem da Cloudflare oferece a plataforma unificada e mais completa de produtos nativos de nuvem e ferramentas para programadores, para que qualquer organização possa conseguir o controlo de que necessita para trabalhar, desenvolver e acelerar os seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia milhares de milhões de ameaças online aos seus clientes todos os dias. Milhões de organizações depositam nela a sua confiança—desde as maiores marcas, empresários e pequenas empresas até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos de todo o mundo.

Saiba mais sobre a conectividade em nuvem da Cloudflare em cloudflare.com/connectivity-cloud. Saiba mais sobre as últimas tendências e perspetivas da Internet em radar.cloudflare.com.

Siga-nos no: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Declarações prospetivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospetivas dentro do significado da Secção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Secção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, cujas declarações envolvem riscos e incertezas substanciais. Em alguns casos, poderá identificar declarações prospetivas porque contêm palavras como "pode", "irá", "deveria", "esperar", "explorar", "planear", "antecipar", "poderia", " tenciona", "alvo", "projeto", "contemplar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar" ou a negativa destas palavras, ou, ainda, outros termos ou expressões semelhantes que dizem respeito às expectativas, estratégias, planos ou intenções da Cloudflare. No entanto, nem todas as declarações prospetivas contêm estas palavras identificativas. As declarações prospetivas expressas ou implícitas neste comunicado de imprensa incluem, mas não se limitam a, declarações sobre os produtos e tecnologia da Cloudflare, o desenvolvimento tecnológico da Cloudflare, os seus resultados futuros de operações, condição financeira, operações, crescimento, iniciativas, estratégias, tendências de mercado futuras, planos para expandir a rede ou as localizações de escritórios da Cloudflare e comentários feitos pelo CEO da Cloudflare e por outros. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospetivas devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando a, riscos discriminados nos nossos arquivos da Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo o Relatório trimestral da Cloudflare no Formulário 10-Q, arquivado a 1 de agosto de 2024, bem como outros arquivos que possamos fazer ocasionalmente na SEC.

As declarações prospetivas feitas neste comunicado de imprensa referem-se apenas a eventos à data destas declarações. A Cloudflare não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospetivas feitas neste comunicado de imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. A Cloudflare pode não chegar a atingir os planos, intenções ou expetativas divulgados nas suas declarações prospetivas, pelo que o leitor não deve conferir fiabilidade indevida às declarações prospetivas da Cloudflare.

© 2024 Cloudflare, Inc. Todos os direitos reservados. Cloudflare, o logótipo da Cloudflare e outras marcas da Cloudflare são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Cloudflare, Inc. nos EUA e em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas registadas dos seus respetivos proprietários.

Contactos para a imprensa

Cloudflare, Inc.

[email protected]