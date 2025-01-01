Cloudflare, 안전한 대규모 AI 도입을 위한 새로운 Zero Trust 도구 출시

보안 팀은 새로운 혁신 기술을 통해 단일 중앙 집중식 플랫폼에서 AI 사용을 모니터링하고, 섀도우 AI로부터 보호하며, 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 8월 25일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 선도적인 클라우드 연결성 기업으로, 오늘 자사의 Zero Trust 플랫폼인 Cloudflare One의 강력한 신규 기능을 발표했습니다. 이 기능은 조직이 최신 생성형 AI 애플리케이션을 안전하게 도입, 구축 및 배포할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. Cloudflare는 이러한 신규 기능을 통해 고객이 조직 전반에 걸쳐 생성형 AI가 어떻게 사용되는지 자동으로 이해, 분석 및 제어할 수 있는 기능을 부여하여, 보안이나 개인정보 보호 표준을 희생하지 않으면서 팀의 생산성과 혁신을 높일 수 있도록 지원합니다.

기업들은 재무, 마케팅에서 엔지니어링, 디자인에 이르기까지 모든 팀에서 생성형 AI를 사용하여 업무 속도를 높이고, 일상적인 작업을 효율화하며, 강력한 신규 애플리케이션을 만들고 있습니다. 하지만 이러한 광범위한 도입은 보안이나 개인 정보 보호를 고려하지 않은 채 이루어지는 경우가 많습니다. 예를 들어, 직원이 실수로 챗봇에 회사 기밀 정보를 붙여넣거나, 엔지니어가 보안 팀의 의견을 반영하지 않고 AI 기반 애플리케이션을 배포하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 방지하기 위해 기업은 AI 사용을 이해하고 관리해야 하며, 모든 직원이 기본적으로 보안이 내장된 상태에서 AI를 효율적이고 안전하게 사용할 수 있도록 지원해야 합니다.

“Cloudflare는 어떤 기업이든 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 지원하는 최적의 파트너입니다. Cloudflare는 현재 Zero Trust 플랫폼의 보안과 AI 및 추론 개발 제품군 전체를 글로벌 네트워크의 규모로 지원할 수 있는 유일한 회사입니다.”라고 Cloudflare의 CEO 겸 공동 설립자 Matthew Prince는 말합니다. “세계에서 가장 혁신적인 기업들은 보안을 희생하지 않으면서 빠르게 움직이고, 구축하며, 확장하기 위해 AI라는 레버를 당기고자 합니다. Cloudflare는 이러한 혁신을 지원하고, AI를 모든 기업에 안전하게 제공하는 데 도움을 줄 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.”

Cloudflare는 Zero Trust 플랫폼에 AI 보안 상태 관리(AI-SPM)를 도입하여 AI 도구의 광범위한 도입으로 인해 발생할 수 있는 다양한 잠재적 위협으로부터 조직을 안전하게 보호할 수 있도록 보장하고, 이를 통해 모든 팀이 안전하게 AI를 사용하고 있다는 확신을 바탕으로 기업이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원합니다. 이제 모든 기능을 이용할 수 있으므로 보안 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

직원들의 AI 사용 방식 파악 : Cloudflare의 새로운 섀도우 AI 보고서를 통해 보안 팀은 트래픽에서 즉각적인 인사이트를 확보하여 조직의 AI 사용 현황을 명확하고 데이터 기반으로 파악할 수 있습니다. 이러한 세분화된 보기를 통해 단순히 직원이 AI 애플리케이션을 사용하고 있다는 사실뿐만 아니라, 어떤 AI 애플리케이션에 어떤 사용자가 액세스하고 있는지도 확인할 수 있습니다.

섀도우 AI로부터 보호 : Cloudflare Gateway를 사용하면 Cloudflare 네트워크 에지에서 AI 정책을 자동으로 쉽게 적용할 수 있으므로, 모든 직원이 어디에서 근무하든 일관된 보안을 보장합니다. 보안 팀은 승인되지 않은 AI 애플리케이션을 완전히 차단하고, AI 애플리케이션에 업로드되는 데이터 유형을 제한하며, AI 도구의 검토를 완료하여 보안 및 개인정보 보호 표준을 지속적으로 준수하도록 보장할 수 있습니다.

AI 사용을 완전히 제한하지 않고 중요한 데이터 보호 : AI 프롬프트 보호를 통해 보안 팀은 AI 모델과 직원이 상호작용 중, 잠재적으로 위험하거나 문제가 될 수 있는 프롬프트 및 응답을 식별하고 플래그를 지정할 수 있습니다. 정책은 이제 프롬프트 수준에서 인라인으로 적용되어 위험을 조기에 완화할 수 있고, 직원이 소스 코드와 같은 중요한 데이터를 신뢰할 수 없는 AI 공급자에 입력하려 할 경우 직원에게 데이터 제출을 경고하거나 차단할 수 있습니다. 이를 통해 보안 팀은 직원의 AI 도구 사용을 전면적으로 제한하지 않고도 조직 외부로 전송될 수 있는 회사 데이터를 모니터링하는 데 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

비즈니스 외부 도구와 AI 모델의 상호 작용에 대한 가시성 확보 : Zero Trust MCP Server Control은 모든 MCP 도구 호출(AI 모델 또는 애플리케이션이 특정 작업을 실행하도록 서버에 보내는 요청)을 단일 대시보드로 통합합니다. 이러한 가시성을 통해 궁극적으로 출처에 관계없이 모든 MCP 트래픽을 Cloudflare를 통해 라우팅하여 제어 및 액세스 관리를 강화할 수 있습니다. 이제 중앙 집중화된 인사이트를 기반으로, 보안 팀은 게이트웨이 및 개별 MCP 서버 수준 모두에서 사용자 수준 정책을 설정할 수 있습니다.

