CJ올리브영, K-뷰티의 글로벌 진출을 가속화하다: 클라우드플레어(Cloudflare)와 함께 글로벌 리테일 테크 (Global Retail-Tech) 선도 기업으로 확장 및 100% 무중단 서비스를 구현

CJ올리브영 (이하 올리브영)은 1999년 대한민국 최초의 헬스 & 뷰티 스토어를 선보인 이래, 명실상부한 국내 1위 뷰티&헬스 트렌드 리딩 컴퍼니로 자리매김했습니다. 올리브영은 오프라인 매장과 온라인 스토어를 유기적으로 통합함으로써 전세계가 주목하는 K-뷰티 트렌드에 가장 적합한 옴니채널 경험을 새롭게 정의했습니다. 미국 시장 진출을 포함한 본격적인 글로벌 확장을 목전에 둔 올리브영은 ‘글로벌 표준 인프라 아키텍처’ 수립이라는 중요한 과제에 직면했습니다. 올리브영의 SRE(Site Reliability Engineering) 팀은 비즈니스가 급격하게 확장하거나 트래픽의 변동이 잦더라도 100% 가용성을 보장하고 높은 서비스 품질을 보장하기 위해, 인프라 자��동화와 리테일 테크 고도화를 최우선 과제로 삼았습니다. "저희 팀은 고객이 온·오프라인 경계 없이 심리스(Seamless)한 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 무중단, 고확장성을 보장하는 인프라를 설계하는 것입니다." [이태근 올리브영 SRE 엔지니어]

과제: 파편화된 보안과 네트워크로 인한 기존 인프라의 병목현상

올리브영이 본격적으로 글로벌 진출을 추진하기 앞 서 다음 세 가지의 인프라 문제에 직면했습니다.

운영 복원력 : 대규모 세일이나 인플루언서 협업 라이브 커머스 시 발생하는 트래픽 스파이크로 인해 오리진 서버 과부하 빈번히 발생

: 대규모 세일이나 인플루언서 협업 라이브 커머스 시 발생하는 트래픽 스파이크로 인해 오리진 서버 과부하 빈번히 발생 봇 피로도 및 데이터 스크래핑 : 교묘한 스크래핑 및 자격 증명 스터핑 공격이 비즈니스 데이터를 위협하고 DB 부하를 가중시켜, 인프라 비용 상승과 일반 고객 이용 속도 저하를 초래

: 교묘한 스크래핑 및 자격 증명 스터핑 공격이 비즈니스 데이터를 위협하고 DB 부하를 가중시켜, 인프라 비용 상승과 일반 고객 이용 속도 저하를 초래 네트워크 경직성: 하드웨어 중심의 전용 회선에 의존하는 기존 '허브 앤 스포크(Hub-and-Spoke)' 아키텍처가 신규 매장 오픈 시 일관된 성능과 보안 유지가 어렵게 만듬

Cloudflare는 PoC(개념 검증) 단계에서 올리브영이 기대하는 실시간 정책 동기화 속도와 낮은 오탐률을 보여주었습니다.

“솔루션 도입 초기, 일부 추가적인 튜닝이 필요한 구간이 있었습니다. Cloudflare는 PoC 진행 당시 저희의 운영 환경을 파악하고 로그와 애플리케이션 흐름을 일일이 분석하며 각 서비스 특성에 맞는 룰셋을 조정했습니다. 저희는 Cloudflare 덕분에 비교적 짧은 시간 내에 인프라를 안정시킬 수 있었고, Cloudflare를 기술 파트너로서 신뢰할 기회를 만들었습니다” [이태근 올리브영 SRE 엔지니��어]

경쟁 평가 끝에 올리브영은 애플리케이션 보안과 네트워크를 '커넥티비티 클라우드(Connectivity Cloud)' 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 Cloudflare를 최종 선택했습니다.

지능형 봇 제어(Bot Management)를 통해서 비즈니스 데이터를 보호

악성 봇은 무단 데이터 스크래핑과 DB 부하를 유발하는 주범입니다. 이는 온라인 비즈니스를 이끄는 기업들에게 중대한 리스크로 자리를 잡고 있습니다. 올리브영은 이를 무력화하고자 Cloudflare Bot Management를 도입했습니다. 정상 고객까지 차단할 위험이 있는 단순 IP 차단 방식과 달리, Cloudflare는 머신러닝을 활용해 인간의 행동과 악성 봇을 자동으로 구분합니다.

탐지 정밀도를 25% 향상시켜 고객에게 끊김없는 쇼핑 경험 제공

대응 시간을 기존 1분 단위에서 실시간 수준으로 앞당겨 80% 넘게 단축, 결과적으로 공격이 집중되는 순간에도 피해 노출을 방지하고 시스템 리소스를 효율적으로 보호할 수 있게 됨

자격 증명 스터핑 공격을 봉쇄함으로써 민감한 고객 정보를 보호하고 보안 전체 강화

“교묘한 스크래핑 봇은 가격 정보 유출과 DB 부하를 초래하는 실질적인 비즈니스 리스크였습니다. Cloudflare 도입 후 악성 봇을 정밀하게 필터링해 차단함으로써 인프라 비용 절감과 데이터 보안 강화라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있었습니다.” [이태근 올리브영 SRE 엔지니어]

글로벌 리테일 확장 가속화를 위한 네트워크 연결성 현대화

올리브영은 ‘허브 앤 스포크’ �방식이 글로벌 성장을 저해할 수 있음을 인지했습니다. 하드웨어를 확장하고 전용 회선을 추가하는 방식은 2026년에 순차적으로 오픈할 다수의 미국 올리브영 매장 운영시 비용이 매우 증가할 가능성이 높기 때문입니다.

글로벌 확장에 필요한 민첩성을 확보하기 위해 올리브영은 Cloudflare WAN을 이용해 클라우드 네이티브 연결 및 보안으로 전환하고 있습니다. 2026년내 올리브영 본사 및 오프라인 매장을 포함한 다수의 전세계 거점에서 발생하는 트래픽을 Cloudflare 글로벌 네트워크를 통해 라우팅할 계획입니다. 기대효과는 다음과 같습니다.

연결성 최적화 : Cloudflare의 네트워크 백본망을 통한 지능형 라우팅으로 인터넷 혼잡을 피하고, 지점 간 혹은 클라우드 환경 간 통신에서 전 세계 어디서나 고성능 보장

: Cloudflare의 네트워크 백본망을 통한 지능형 라우팅으로 인터넷 혼잡을 피하고, 지점 간 혹은 클라우드 환경 간 통신에서 전 세계 어디서나 고성능 보장 운영 간소화 및 통합 : 단일 정책 관리자에서 모든 거점의 트래픽 규칙을 설정하고 즉시 동기화함으로써 복잡한 하드웨어 관리 제거

: 단일 정책 관리자에서 모든 거점의 트래픽 규칙을 설정하고 즉시 동기화함으로써 복잡한 하드웨어 관리 제거 일관된 제로 트러스트 보안: 위치에 상관없이 제로 트러스트 원칙에 기반하여 전 세계적으로 일관된 트래픽 인증 및 검사 수행

올리브영은 결과적으로 복잡하고 유지보수 비용이 높은 기존의 레거시 시스템을 단순하고 보안성이 뛰어난 클라우드 네이티브 중추(Backbone)로 대체함으로써, 신속한 글로벌 확장에 필수적인 운영 민첩성과 기술적 준비성을 보장

“올리브영이 현재 미국을 포함한 글로벌 시장으로 진출을 앞두고 있습니다. 그래서 비즈니스의 요구사항에 부합한 인프라가 필요합니다. Cloudflare WAN 덕분에 올리브영은 경직된 물리적 회선 대신 민첩한 글로벌 클�라우드 네이티브 백본을 갖춤으로써 경쟁력을 강화했습니다. 이는 단순한 네트워크 업그레이드가 아닙니다. 신규 매장이 오픈하는 즉시 고성능을 유지하면서도 안전하게 글로벌 생태계로 연결되도록 보장하는 제로 트러스트 아키텍처로의 진화입니다.” [이태근 올리브영 SRE 엔지니어]

향후 계획: 글로벌 진출을 위한 안정적인 글로벌 옴니채널 인프라 완성

O올리브영은 2026년 5월로 예정된 미국 첫 오프라인 매장 오픈을 계기로 글로벌 시장 확대의 전략적 변곡점으로 기대하고 있습니다. 이는 곧 올리브영이 세계적인 K-뷰티 플랫폼으로서 입지를 굳건히 하기 위한 중요한 골든타임과 같습니다. Cloudflare는 올리브영과 함께 다음 두 가지 핵심 분야에서 긴밀하게 협력을 할 계획입니다.

AI Crawl Control 도입: 웹 데이터를 무단 수집하는 고도화된 AI 봇이 실제 고객의 쇼핑 경험에 영향을 미치지 않도록 선제적으로 차단

Cloudflare Workers 활용: 엣지 컴퓨팅을 통해 사용자 근거리에서 데이터를 처리함으로써 글로벌 리테일 리더에 걸맞은 초저지연 및 심리스한 인터페이스 제공

“올리브영은 대한민국을 넘어 전 세계 고객과 만나고자 합니다. Cloudflare는 저희의 원대한 비전에 필요한 글로벌 네트워크와 보안을 이끌어주는 파트너입니다. 양 사의 긴밀한 협력이 글로벌 리테일 시장이 주목할 차세대 네트워크 아키텍처의 본보기가 될 거라 기대합니다” [이태근 올리브영 SRE 엔지니어]