In questo video presentiamo Matteo Giaccone, Software Engineer presso DatoCMS

Raccontaci di te e della tua azienda

Matteo Giaccone : Ciao, sono Matteo. Sono un Software Engineer di DatoCMS. DatoCMS è un CMS headless che fornisce un'interfaccia utente che consente agli editor di scrivere contenuti e caricare risorse, oltre a un set di API per gli sviluppatori che hanno bisogno di recuperare i contenuti per compilare i propri siti web, app o qualsiasi altro tipo di applicazione.

Perché avete iniziato a usare Cloudflare?

Abbiamo iniziato a usare Cloudflare Workers per monitorare le nostre API sul perimetro. Avevamo bisogno di un modo per rilevare il numero di chiamate API eseguite dai nostri utenti o la quantità di traffico che consumavano sul perimetro prima di passare ai nostri server. E anche per fornire un ulteriore livello di caching al fine di ridurre le chiamate ai nostri server. Per questo motivo, utilizziamo una combinazione di Workers e archiviazione Key Value per sapere, ad esempio, quali clienti dobbiamo bloccare perché hanno smesso di usare il nostro servizio e per evitare chiamate non necessarie alla nostra macchina. Ogni giorno eseguiamo oltre 150 milioni di chiamate API e trasferiamo più di 10 terabyte di traffico tramite Cloudflare.

Quali vantaggi avete riscontrato da quando usate Cloudflare?

Cloudflare ci ha permesso di scalare a livello globale e di rispondere ai picchi di traffico, nonché di bloccare le chiamate non necessarie ai nostri server, così possiamo ridurre i tempi di manutenzione e fornire un servizio migliore ai nostri utenti. Anche se siamo un piccolo team.

Cosa preferite in particolare di Cloudflare?

Quello che preferiamo di Cloudflare è la possibilità di accedere a una CDN globale e molto performante a un prezzo decisamente ragionevole, soprattutto per noi che siamo una piccola azienda. E questo ci offre anche la possibilità di cogliere molte opportunità che altrimenti non saremmo in grado di sfruttare.