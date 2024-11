Cloudflare amplía su presencia en México ante el creciente uso de Internet y las amenazas a la ciberseguridad

Ciudad de México, MX – 20 de noviembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear una Internet mejor, anuncia hoy su crecimiento continuo en el mercado de México tras un año de inversión y expansión. Desde la expansión de sus operaciones en América Latina en la Ciudad de México hace un año, Cloudflare ha ampliado su infraestructura de red en México con un nuevo centro de datos en Guadalajara, ha expandido su integración con los principales clientes y socios de la región, y ha establecido una base sólida de empleados multifuncionales.

En el último trimestre, Cloudflare brindó un promedio de 50 mil millones de solicitudes de Internet por día en México. Al mismo tiempo, los ciberataques siguen aumentando en cuanto a sofisticación y volumen. En el tercer trimestre de 2024, Cloudflare bloqueó un promedio de 99 millones de ciberamenazas por día dirigidas a México, lo que representa un aumento del 35 % con respecto al trimestre anterior. Ante este complejo panorama, las organizaciones de todo México enfrentan importantes dificultades debido a las soluciones en la nube aisladas que dificultan el desarrollo, la escalabilidad y la seguridad. La conectividad cloud de Cloudflare identifica y mitiga de manera automática ataques de todo tipo en México, y al mismo tiempo garantiza que las propiedades de Internet de las empresas sigan siendo accesibles y funcionen con rapidez, incluso en medio de un ataque.

"El primer año de operaciones en la Ciudad de México Cloudflare sentó una base sólida con nuestros clientes y socios en todo el ecosistema tecnológico de América Latina", afirmó Carlos Torales, director de Cloudflare para América Latina. “Profundizamos las integraciones de la plataforma de conectividad cloud de Cloudflare para organizaciones de todos los sectores, impulsadas por nuestra red de infraestructura que continúa expandiéndose en la región. En el futuro, nos seguiremos concentrando en la innovación de Cloudflare y en el crecimiento de las asociaciones, para ofrecer a más empresas mexicanas nuestra solución integral y de esta manera proteger y escalar sus operaciones a nivel global".

En la actualidad, alrededor del 20 % de la web se ejecuta a través de la red de Cloudflare, una de las redes más grandes e interconectadas del mundo. La red global de Cloudflare abarca más de 330 ciudades en más de 120 países, e incluye más de 45 ciudades en América Latina y el Caribe, desde Ciudad de México hasta Querétaro, y ahora Guadalajara, su expansión más reciente en México en el último año. Cloudflare invirtió por primera vez en México cuando expandió su red a América Latina en 2014, y desde entonces ha instalado estratégicamente su infraestructura cerca de los usuarios de la región. En América Latina y el Caribe, Cloudflare tiene el mayor número de puntos de presencia de SASE entre todos los proveedores, lo que le permite ofrecer sus servicios Cloudflare One Zero Trust más cerca de los usuarios finales y reducir la latencia.

Testimonios de clientes y socios

Cloudflare lleva años ayudando a proteger, conectar y escalar a empresas mexicanas, con clientes como Caliente.mx, la principal plataforma mexicana de apuestas deportivas en tiempo real y de juegos en línea, y Bitso, con sede en México, la plataforma de criptomonedas más grande de América Latina. Cloudflare también se ha asociado con integradores de sistemas globales, como NTT DATA para proporcionar soluciones a clientes compartidos en la región.

“Caliente es la principal plataforma de juegos en línea y de apuestas deportivas en tiempo real. Somos uno de los diez sitios web más visitados de México, por lo tanto, necesitábamos una solución integral y holística para ofrecer la seguridad y el rendimiento necesarios para satisfacer todas nuestras necesidades. Cloudflare continúa ofreciendo la solución óptima, sin que nuestro equipo tenga que hacer concesiones, a los servidores en ciudades de México para llegar a nuestra base de usuarios global”, afirmó Lior Gross, director de desarrollo de software de Caliente. “Queremos que Cloudflare proteja todos nuestros sistemas internos. Su firme compromiso de trabajar en México es una de las razones por las que siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar el uso de las herramientas de Cloudflare".

"Bitso es la compañía de servicios financieros líder en América Latina impulsada por criptomonedas, con más de ocho millones de clientes que usan Bitso para comprar, vender, enviar y recibir bitcoin, y más de otras 50 criptomonedas. Necesitábamos una solución para afianzar nuestra rápida expansión y Cloudflare nos proporcionó exactamente eso con la seguridad Zero Trust y la optimización del rendimiento", comenta Emilio Revelo, Gerente sénior de ingeniería de seguridad en Bitso. "Las soluciones de seguridad de Cloudflare bloquean más de 7,5 millones de solicitudes maliciosas al sitio web de Bitso cada mes. Además, al reemplazar la VPN por Cloudflare Access, Bitso brinda acceso autorizado a los recursos internos en unos minutos en lugar de horas o incluso días".

"NTT DATA se compromete a ayudar a nuestros clientes a recuperar el control y simplificar la seguridad en entornos distribuidos y multinube. Junto con Cloudflare, nos dedicamos a ampliar su protección líder en la nube y a brindar ciberseguridad en todas partes", comentó Marco Sánchez, Director de ventas de NTT DATA. "Comenzando con su red global que abarca América Latina para llegar a usuarios de todo el mundo y protegerlos, el enfoque innovador de Cloudflare para modernizar la seguridad y la sostenibilidad en la nube ayudará a crear un futuro digital más seguro en todo el mundo".

Cloudflare continúa invirtiendo en el mercado y el talento de México ante una creciente necesidad de conectividad cloud de Cloudflare por parte de los empresarios. En el último año, el equipo de Cloudflare en México creció y ahora tiene más de 50 empleados en roles de diversas funciones, lo que representa un aumento de más del 200 por ciento desde que abrió su oficina en la Ciudad de México. Cloudflare sigue contratando nuevos talentos, y tiene varios puestos vacantes en las áreas de ventas y asociaciones, atención al cliente, seguridad, contabilidad y finanzas, infraestructura, asuntos legales, entre otros, en entornos de trabajo virtuales e híbridos.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

