Cloudflare adquiere Area 1 Security para ampliar su plataforma Zero Trust

San Francisco (California), 23 de febrero de 2022 — Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa de soluciones de seguridad, rendimiento y fiabilidad que ayuda a mejorar Internet, ha anunciado hoy la adquisición de Area 1 Security. La plataforma nativa en la nube de Area 1 Security, que funciona de manera eficaz con cualquier producto de correo electrónico, detiene los ataques de phishing gracias a su capacidad de detección y eliminación de modo preventivo antes de que puedan ocasionar daños en un entorno corporativo. Solo en 2021, la empresa bloqueó más de 40 millones de campañas de phishing malintencionadas que abarcan el hackeo de correo electrónico corporativo, el malware, el ransomware y otras amenazas avanzadas.

"El correo electrónico es el principal vector de ciberataque en Internet, lo que hace que sea imprescindible para cualquier red Zero Trust incluir una solución de seguridad integral de correo electrónico. Por eso hoy damos la bienvenida a Area 1 Security que ayudará a que la plataforma de Cloudflare sea un referente indiscutible en Zero Trust", señala Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Para nosotros, el futuro del modelo Zero Trust incluye un enfoque integrado con un solo clic para proteger todas las aplicaciones de una organización, incluida su aplicación en la nube más popular, el correo electrónico. Juntos, esperamos ofrecer la solución de seguridad de correo electrónico más rápida, eficaz y fiable del mercado".

Los datos de la edición 2020 del informe "Internet Crime Report" que realiza el Centro de denuncias de delitos en Internet del FBI muestran que las campañas de phishing malintencionadas, que abarcan el hackeo del correo electrónico corporativo, son las más perjudiciales en términos económicos, ya que cuestan a las empresas estadounidenses más de 1.800 millones de dólares. Entre los incidentes más conocidos de la última década se encuentra la filtración de datos de JP Morgan Chase, que sufrió un ataque de phishing que afectó a 76 millones de hogares y 7 millones de pequeñas empresas. También cabe destacar el ataque de phishing dirigido a SolarWinds, que puso en riesgo los datos de 18 000 clientes, entre los que se encontraban varias agencias gubernamentales. El ataque de phishing de Sony Pictures provocó supuestamente el robo de más de 100 terabytes de datos confidenciales. Por último, hay que mencionar los ataques de phishing contra las elecciones estadounidenses que han sido identificados como la causa del daño ocasionado al proceso electoral de los Estados Unidos de América. Según Forrester, "los problemas más graves del correo electrónico son su ubicuidad y nuestra disposición a confiar en este medio. Todas las personas tienen una cuenta de correo electrónico, a menudo más de una, lo que convierte a este recurso en un objetivo siempre oportuno para los atacantes". El correo electrónico sigue siendo un punto de entrada atractivo para ciberataques cada vez más sofisticados, por eso, cualquier empresa, independientemente de su magnitud, debe considerar cómo integrar las soluciones de correo electrónico en su estrategia de seguridad general que deben reforzar con información sobre amenazas globales.

"El correo electrónico suele ser la mayor aplicación en la nube para cualquier organización, y también representa el mayor vector de ataque. En lugar de considerar la seguridad del correo electrónico como una cuestión aislada, cada vez más empresas se dan cuenta de que debe formar parte de su estrategia de seguridad integral. La combinación de Cloudflare y Area 1 Security ofrece a los clientes un producto de Zero Trust único y completo con cobertura en todo el ciclo de vida de las amenazas", señala Chris Rodríguez, director de investigación de productos y estrategias de seguridad de redes de IDC.

"Hoy en día, el correo electrónico es la aplicación en la nube más utilizada por las empresas, pero lamentablemente no está protegida. Estimamos que más del 90 % de los incidentes de ciberseguridad son el resultado de una sola amenaza: el phishing", manifiesta Patrick Sweeney, director general y presidente de Area 1 Security. "Creemos que la combinación de nuestras capacidades únicas de protección contra el phishing e información de amenazas con la red global, la capacidad de información y la plataforma Zero Trust de Cloudflare, nos permitirá ayudar a las empresas de cualquier tamaño a proteger mejor toda su infraestructura de red contra los riesgos cibernéticos más devastadores".

Cloudflare entró en el mercado de la seguridad del correo electrónico en 2021 con el lanzamiento de Advanced Email Security Suite y otras herramientas para crear direcciones de correo electrónico personalizadas, gestionar el enrutamiento del correo electrónico entrante y evitar la suplantación de identidad y el phishing en los correos electrónicos salientes. La red global de Cloudflare bloquea una media de 86 000 millones de ciberamenazas al día, lo que permite a la empresa disponer de una fuente de información sobre amenazas única que puede permitirle filtrar con mayor eficacia los ataques de phishing selectivos (phishing de objetivo definido) y otras amenazas de seguridad. Sin embargo, las soluciones de seguridad de correo electrónico heredadas y los productos de seguridad de correo electrónico solo con API pueden pasar por alto estos riesgos. Area 1 Security lleva mucho tiempo adoptando un enfoque preventivo en la seguridad del correo electrónico para detener las campañas de phishing durante las primeras fases del ciclo de ataque. La tecnología altamente escalable de Area 1 Security y sus años de experiencia en la protección del correo electrónico y la red global de Cloudflare permitirán a ambas compañías ofrecer una solución integral de Zero Trust que los clientes podrán habilitar a través del perímetro global de Cloudflare.

Según los términos del acuerdo, Cloudflare adquirirá Area 1 Security por aproximadamente 162 millones de dólares, sujeto a ajustes comunes. Un 40-50 % de la suma se pagará en acciones ordinarias de clase A de Cloudflare y el resto en efectivo. Se estima que el cierre de la operación sea a principios del segundo trimestre de 2022, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

