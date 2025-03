Flo, die führende Frauengesundheits-App, schützt ihre Kundendaten mit Cloudflare

Unter allen Arten von Kundendaten müssen personenbezogene Gesundheitsdaten am strengsten geschützt werden. Aus diesem Grund hat Flo Health – die führende App für Frauengesundheit – Sicherheit und Datenschutz zum Kernpunkt der Unternehmensmission gemacht – und sich auch genau deswegen für Cloudflare entschieden, um eine zusätzliche Schutzebene zu schaffen.

Flo ist mit 250 Millionen Gesamtinstallationen und 50 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen die weltweit beliebteste App für Frauengesundheit. Sicherheit und Datenschutz gehören zu Flos wichtigsten Grundwerten, denn bei der App des Unternehmens geht es um sehr persönliche Themen wie Fruchtbarkeitstracking, Fortpflanzungsziele und sogar die vorbeugende Erkennung von Krankheiten.

„Wir bei Flo sind der festen Überzeugung, dass jede Frau das Recht verdient, ihre Gesundheit ohne Bedenken im Auge behalten zu können. Es liegt in der Verantwortung jeder App für Frauengesundheit, sich zu hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu verpflichten, und dank der Produktpalette von Cloudflare können wir die Daten unserer Nutzenden noch besser schützen.“

Um seine Sicherheit auf Netzwerkebene zu erhöhen, wandte sich Flo an Cloudflare. Flo profitiert nun von einem präzisen Einblick in den Traffic, der versucht, seine Server zu erreichen – dank der enormen Größe des Cloudflare-Netzwerks, das über 335 Städte in 125 Ländern umfasst.

Mit Tools wie Cloudflares Web Application Firewall und Rate Limiting kann Flo böswilligen Traffic automatisch blockieren. Durch die Auswertung von 25 Millionen Websites und Webapplikationen von Cloudflare-Kunden kann dieser Traffic erkannt und abgefangen werden. Mit diesen Erkenntnissen kann Cloudflare proprietäre WAF-Regelsätze erstellen, die 84,6 % der von Cloudflare blockierten Bedrohungen auf Anwendungsebene abbilden. Das ist ein erheblicher Sicherheitsgewinn gegenüber dem OWASP-Standardregelsatz für Firewalls. Außerdem kann Flo auch seine eigenen fein abgestimmten, benutzerdefinierten Regeln anwenden, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Flo Health nutzte auch die Integration von Cloudflare mit CrowdStrike, um sicherzustellen, dass seine Mitarbeitenden von überall her sicheren Zugriff auf Anwendungen haben. Mithilfe beider Produkte konnte Flo problemlos benutzerdefinierte Regeln auf der Grundlage des ZTA-Scores von CrowdStrike einrichten, um sicherzustellen, dass nur Mitarbeitende mit dem richtigen Gerätestatus Zugriff auf sensible Anwendungen erhalten. Mitarbeitenden mit einem niedrigen ZTA-Wert wurde entweder der Zugang verweigert oder sie wurden in eine Sandbox-Umgebung versetzt.

Zusätzlich zu Cloudflares Sicherheitssuite beliefert Flo seine Premium-Abonnenten über Cloudflare Stream mit exklusiven Videoinhalten. Stream bietet Flo die Möglichkeit, bei der Verwaltung und Bereitstellung von größenmäßig angepassten Videos die volle Kontrolle zu behalten. Das umfasst auch einen Videoplayer mit Flo-Branding. Diese Erfahrung hat sich als so überzeugend erwiesen, dass sich die Flo-Fans zehnmal mehr Videos ansehen als beim vorherigen Provider – insgesamt mehr als 14,5 Millionen Minuten pro Monat.

„Cloudflare hat uns geholfen, die Zuverlässigkeit der App und eine 30 % kürzere Reaktionszeit in allen Regionen zu gewährleisten. Egal, wo sich unsere Nutzer befinden – Flo funktioniert dank intelligenten Traffic-Routings reibungslos auf ihren Smartphones, und die Inhalte in der App werden den Nutzern jetzt vom nächstgelegenen Cloudflare-Server geliefert.

Was noch wichtiger ist: Die Partnerschaft mit Cloudflare hilft uns, die Sicherheitsstandards für Frauengesundheits-Apps zu erhöhen, was für unsere Kategorie absolut unerlässlich ist. Unsere Nutzerinnen vertrauen uns ihre sensibelsten Daten an, und wir verpflichten uns, alles zu tun, damit sie geschützt werden. Cloudflare bietet die Lösung, mit der unsere App dank des mehrschichtigen Sicherheitsansatzes und der vielfältigen Möglichkeiten zur DDoS-Abwehr alle potenziellen DDoS-Angriffe bekämpfen kann.“

-Roman Bugaev

Chief Technology Officer, Flo