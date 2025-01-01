歡迎參加 2025 年 Developer Week | 4 月 7 日至 11 日

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Cloudflare Developer Week（4 月 7 日至 11 日）是為期一週的一系列新產品公告和活動，專用於增強開發人員體驗，以提高生產力！

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