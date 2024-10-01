Platzi 是一个全球性的专业教育平台，帮助全球超过 200 万名学生获得市场营销、商业、设计和信息技术方面所需的新职业技能。该公司完全远程办公，员工分布在 17 个国家和地区。除了自有课程目录外，Platzi 还为 Microsoft、IBM、Facebook 和 Google 等大公司创建员工培训课程。该公司还为科技行业举办视频会议和直播活动。
在使用 Cloudflare 服务前，Platzi 使用 VPN 来为讲师和其他员工提供对内部资源的远程访问。然而，VPN 的管理复杂且耗时。最终用户发现 VPN 难以使用，内部支持团队花费大量时间来解决 VPN 部署、配置和故障排除的相关工单。此外，VPN 不支持对 Zero Trust 最基本的安全最佳实践，包括默认拒绝、最低特权的访问权限，以及基于角色的访问控制。禁用离职员工的访问权限也不是易事。
Platzi 还受到恶意机器人流量的困扰，其导致性能下降，并威胁到平台的��整体安全。他们之前使用的工具还产生了大量误报。
在使用 Cloudflare 的性能和安全套件取得成功后，Platzi 升级了他们的订阅。Platzi 增加了 Cloudflare Access，使远程用户能够安全地连接到内部资源，以及 Cloudflare Bot Management，后者使用全球威胁情报和机器学习来阻止恶意机器人流量。为了简化开发流程，Platzi 还增加了 Cloudflare Workers，这是在 Cloudflare 网络上构建的边缘无服务器计算平台。Workers 允许开发人员在互联网边缘创建全新的应用程序，或使用自定义代码对现有应用程序进行扩充，而无需配置或维护基础设施。
与 VPN 斗争多年后，在员工因疫情而居家工作的情况下，Platzi 改造远程访问方式的动力十足。部署 Cloudflare Access 后，最终用户有关远程登录问题的投诉几乎戛然而止。目前，Access 保护 Platzi 的数百个内部 Web 资源，并精简了全球讲师、开发人员和其他员工的身份验证体验。
Platzi 云工程主管 Ronald Escalona说：“Cloudflare Access 是传统 VPN 的绝佳替代品。”用户只需要打开浏览器并登录，无需下载和配置任何额外软件。”
Cloudflare 还提高了员工的工作效率，使 Platzi 更接近 Zero Trust 安全模型。通过 Access，Platzi 更容易为新员工设置帐户，为离职员工禁用帐户，并配置具备最低特权、基于角色的访问控制——这一切操作仅需在仪表板中单击数下鼠标即可完成。当用户需要重置登录凭据时，Platzi 不再需要像 VPN 那样生成新的证书。
Ronald 解释说：“Cloudflare 的灵活性和易用性使 Platzi 能够以最小的努力实现 Zero Trust 远程访问。这是开箱即用的 Zero Trust——确实管用！”
Platzi 将 Cloudflare Workers 应用于多个不同的用例，包括优化缓存和根据用户的位置为其提供定制内容。
Ronald 说：“我们只花了大约一个小时就编写出一个 Workers 脚本，以根据用户的国家代码路由网站流量。如果没有 Workers，这项工作将需要两周时间。”
未来使用 Workers 进行的项目包括优化 Platzi 的测试平台，使重复性的手动流程自动化，并促进运营和开发团队之间的反馈循环。这将允许更快地将迭代更新部署到生产中的应用。
Ronald 说：“我们的后端开发人员非常喜欢 Workers。他们可以轻松编写脚本来自动化流程，能够更快地集成代码和部署应用。”
Platzi 已经在使用 Cloudflare 的分布式拒绝服务（DDoS）、Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）和 Cloudflare 速率限制来缓解 DDoS 攻击。Bot Management 的加入加强了 Platzi 的现有 DDoS 防御能力，同时帮助他们缓解来自其他类型的恶意机器人的攻击，而合法流量畅通无阻。
Ronald 说：“我们之前的机器人缓解方案产生大量误报。Cloudflare Bot Management 的准确性要高得多。机器人评分（Bot Score）对于区分合法流量和恶意机器人攻击尤其有用。”
Platzi 对 Cloudflare 的解决方案和创新速度非常满意，以至于讲师会在自己的网络安全课程中提及 Cloudflare。该公司期待继续扩大与 Cloudflare 的合作关系。
Ronald 说：“我们专门设立了一个内部实验室，在 Cloudflare 推出新的解决方案时进行评估。Cloudflare 持续增强现有产品和推出新产品，让我们非常高兴。”
Cloudflare Access 完全消除了 VPN 问题相关的支持工单。
Cloudflare Workers 让 Platzi 得以将流量路由脚本的开发时间从两周缩短到一小时。
Cloudflare Bot Management 帮助 Platzi 将合法流量与机器人攻击区分开来，这是此前的机器人缓解解决方案所缺乏的功能。
“Cloudflare 的灵活性和易用性使 Platzi 能够以最小的努力实现 Zero Trust 远程访问。这是开箱即用的 Zero Trust——确实管用！”
Ronald Escalona
云工程主管
“我们只花了大约一个小时就编写出一个 Workers 脚本，以根据用户的国家代码路由网站流量。如果没有 Workers，这项工作将需要两周时间。”
Ronald Escalona
云工程主管