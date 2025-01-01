Комплексная защита от кибератак

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Получите киберзащиту с низкой сетевой задержкой за считанные минуты
Cloudflare может защитить вас от DDoS-атак, программ-вымогателей, атак на источники авторизации или доступа, сетевых, веб-атак и атак на приложения.
Защита от DDoS-атак, атак на веб-сайты, приложения, сотрудников и инфраструктуру
DDoS + WAF + CDN и другие функции безопасности и производительности построены в одной глобальной сети. Измеряйте развертывание этих сервисов в минутах и часах, а не в неделях или месяцах.
Безопасность Zero Trust
Обеспечьте изоляцию от всех угроз для приложений, пользовательских устройств, сети, эл. почты. Сбор и анализ информации об угрозах по программам-вымогателям, фишингу и т.д. на базе 1 трлн ежедневных DNS-запросов и упреждающего веб-кролинга по новым атакам.
Крупнейшая глобальная сеть центров обработки данных для нейтрализации DDoS-атак
Сеть Cloudflare насчитывает 335+ центров обработки данных по всему миру. Это в пять раз больше, чем у основных конкурентов. Блокировка DDoS-атак любого размера и вида.

Защитите сотрудников, приложения и сети

Cloudflare предлагает комплексную безопасность с использованием масштабируемых, программируемых, облачно-ориентированных сервисов.

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Обеспечьте корпоративную кибербезопасность уже сегодня

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