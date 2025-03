Flo, l'application phare pour la santé des femmes, protège les données des clients grâce à la technologie Cloudflare

Lorsqu'il s'agit de la sécurisation des données de clients, aucun domaine n'exige plus de vigilance que la santé personnelle. Flo Health, l'incontournable application de santé féminine, a tout naturellement placé la sécurité et la confidentialité au cœur de la mission de l'entreprise, et a donc choisi Cloudflare pour offrir une couche supplémentaire de protection.

Flo est l'application de santé féminine la plus populaire au monde, avec 250 millions d'installations au total et 50 millions d'utilisateurs actifs par mois. La sécurité et la confidentialité occupent une place essentielle parmi les valeurs fondamentales de Flo, car l'application aborde des questions particulièrement personnelles telles que le suivi de la fertilité, les objectifs de reproduction et même la détection préventive des maladies.

« Chez Flo, nous sommes fermement convaincus que chaque femme a le droit de pouvoir surveiller sa santé sans crainte. Il va de la responsabilité de chaque application de santé destinée aux femmes de s'engager à respecter des normes rigoureuses en matière de confidentialité et de sécurité. Grâce à la suite de produits Cloudflare, nous pouvons proposer un niveau de protection plus profond pour les données de nos utilisatrices. »

-Roman Bugaev

Chief Technology Officer, Flo

Pour renforcer sa sécurité sur la couche réseau, Flo s'est adressée à Cloudflare. Flo dispose désormais d'une connaissance approfondie du trafic qui tente d'atteindre ses serveurs, informée par l'étendue considérable du réseau de Cloudflare, présent dans 335 villes de 125 pays à travers le monde.

Grâce aux outils de Cloudflare tels que le pare-feu d'applications web (WAF, Web Application Firewall) et le contrôle du volume des requêtes, Flo est en mesure de bloquer automatiquement le trafic malveillant signalé par le corpus d'intelligence collective du réseau de Cloudflare, informé par les plus de 25 millions de propriétés Internet des clients de Cloudflare. Ces connaissances permettent à Cloudflare de créer des ensembles de règles de pare-feu WAF propriétaires, qui représentent 84,6 % des menaces de la couche application bloquées par Cloudflare, offrant ainsi un gain de sécurité considérable par rapport à l'ensemble de règles de pare-feu OWASP Core Rule Set. Flo peut également déployer ses propres règles, personnalisées et affinées en fonction de ses besoins.

Flo Health a également tiré parti de l'intégration de Cloudflare avec CrowdStrike pour s'assurer que ses collaborateurs disposent d'un accès sécurisé aux applications, où qu'ils se trouvent. En utilisant les deux produits, Flo a pu facilement déployer des règles personnalisées, basées sur le score ZTA de Crowdstrike, afin de s'assurer que seuls les collaborateurs dont les équipements disposent d'une stratégie de sécurité adéquate avaient accès aux applications sensibles. Les collaborateurs dont le score ZTA était insuffisant se voyaient refuser l'accès aux applications ou étaient placés dans un environnement de sandbox.

En plus de la suite de sécurité de Cloudflare, Flo utilise Cloudflare pour atteindre un public d'abonnés premium avec un contenu vidéo exclusif servi par Cloudflare Stream. Grâce à Stream, Flo peut gérer et diffuser des vidéos à grande échelle avec un contrôle total, y compris un lecteur vidéo de marque Flo. Cette expérience s'est révélée si convaincante que les fans de Flo regardent dix fois plus de vidéos qu'avec leur ancien fournisseur, soit plus de 14,5 millions de minutes de vidéo par mois.

« Cloudflare nous a permis de garantir la fiabilité de l'application et un temps de réponse 30 % plus rapide dans toutes les régions. Où que se trouvent nos utilisateurs, Flo s'exécute avec fluidité sur leurs smartphones grâce au routage intelligent du trafic, et le contenu de l'application est désormais fourni à chaque utilisateur depuis le serveur Cloudflare le plus proche.

Plus important encore, le partenariat avec Cloudflare nous aide à relever le niveau des normes de sécurité des applications de santé féminine, ce qui est absolument essentiel dans notre catégorie d'applications. Nos utilisateurs nous confient leurs données les plus sensibles, et nous nous engageons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour les protéger. Cloudflare fournit la solution qui permet à notre application de lutter contre d'éventuelles attaques DDoS, grâce à une approche de sécurité en couches et à une multitude de fonctionnalités d'atténuation des attaques DDoS. »

-Roman Bugaev

Chief Technology Officer, Flo