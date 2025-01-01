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Ivanti VPN 持續不斷的駭客入侵導致美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 發出緊急指令。
- 立即棄用 VPN 而不降低生產力：為了幫助受 CISA 指令影響的聯邦機構或依據此指令行事的任何組織「斷開 Ivanti Connect Secure 和 Ivanti Policy Secure 的所有執行個體連線」，Cloudflare 的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 服務是在不使用 VPN 的情況下，將任何使用者連線至任何應用程式的最快速且最安全的方式。
- 90 天內無成本、無義務：部署 Cloudflare Zero Trust 企業方案可免費連線和保護任何數量的使用者。
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- ZTNA 客戶之選：Cloudflare 榮獲 2024 年 Gartner® Peer Insights™ 的 Zero Trust 網路存取「客戶之選」稱號。
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