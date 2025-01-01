立即棄用 VPN 而不降低生產力：為了幫助受 CISA 指令影響的聯邦機構或依據此指令行事的任何組織「斷開 Ivanti Connect Secure 和 Ivanti Policy Secure 的所有執行個體連線」，Cloudflare 的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 服務是在不使用 VPN 的情況下，將任何使用者連線至任何應用程式的最快速且最安全的方式。