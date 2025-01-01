停用该 VPN 而不造成生产力损失： 为帮助受 CISA 指令影响的联邦机构或任何执行该指令的组织“断开所有 Ivanti Connect Secure 和 Ivanti Policy Secure 实例” ，Cloudflare 的 Zero Trust 网络访问(ZTNA)服务是连接任何用户到任何应用最快、最安全的方式，无需 VPN。