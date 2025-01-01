领先女性健康应用程序 Flo 通过 Cloudflare 帮助保护客户数据

在保护客户数据方面，没有什么比个人健康数据更需要警惕了。这就是为什么领先的女性健康应用 Flo Health 将安全和隐私作为公司使命的核心——以及为什么它选择 Cloudflare 来提供额外的保护层。

Flo 是全球最受欢迎的女性健康应用，安装总数达 2.5亿，每月活跃用户达 5000 万。安全和隐私对于 Flo 的核心价值至为重要，因为 Flo 的应用处理诸如经期记录、生育目标甚至是预防性疾病检测之类的高度个人问题。

“在 Flo，我们坚信每位女性都有权利毫无顾虑地跟踪她们的健康。每个女性健康应用都有责任致力于遵守高隐私和安全标准，得益于 Cloudflare 的产品套件，我们能够为用户的数据提供更深层的保护。”

-Roman Bugaev

Flo 首席技术官

为了增强在网络层上的安全性，Flo 选择了 Cloudflare。得益于 Cloudflare 覆盖全球 125 个国家/地区 335 座城市的庞大网络规模，Flo 对试图访问其服务器的流量获得了深入的洞察。

Cloudflare 网络根据来自其��中 2500 万个互联网资产的集体情报来识别恶意流量，以便 Flo 利用 Cloudflare 的 Web 应用防火墙和速率限制等工具加以阻止。这些洞察使 Cloudflare 能够创建专有的 WAF 规则集，覆盖了 84.6% 的应用层威胁，提供远高于标准 OWASP 防火墙核心规则集的安全性。Flo 还可以部署自己的细粒度自定义规则来满足其需求。

Flo Health 还利用了 Cloudflare 与 CrowdStrike 的集成，以确保其员工可以从任何地方安全地访问应用。通过使用这两个产品集，Flo 可以轻松部署基于 Crowdstrike ZTA 评分的自定义规则，以确保只有具备正确设备态势的员工才能访问敏感的应用。ZTA 评分低的员工要么被拒绝访问，要么被放置在沙箱环境中。

除了 Cloudflare 的安全套件外，Flo 还利用 Cloudflare，通过 Cloudflare Stream 提供的独家视频内容来吸引高级订户。Stream 使 Flo 可以完全控制并大规模管理和交付视频，包括 Flo 品牌的视频播放器。事实证明，这种体验极具吸引力，现在，Flo 的粉丝观看的视频比以前多 10 倍，每月观看总时间超过 1,450 万分钟。

“Cloudflare 帮助我们确保了应用的可靠性，并在所有地区将响应时间缩短了 30%。得益于智能流量路由，无论我们的用户位于何处，Flo 都可以在智能手机上正常运行，而且应用中的内容现在是从最近的 Cloudflare 服务器交付给用户。

更重要的是，与 Cloudflare 的合作伙伴关系帮助我们提高了女性健康应用的安全标准，这对于我们这个领域绝对至关重要。我们的用户把他们最敏感的数据交给我们，我们致力于采取一切步骤确保数据受到保护。Cloudflare提供了解决方案，使我们的应用能够通过分层安全方法和多种 DDoS 缓解能力来抵抗任何��潜在的 DDoS 攻击。”

-Roman Bugaev

Flo 首席技术官