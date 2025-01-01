Ueeshop 联手 Cloudflare 为全球消费者提供安全、可靠、高效的电商平台

Ueeshop（广州联雅网络科技有限公司）为全球独立站卖家提供一站式建站服务，致力于帮助中小型企业搭建独立站出海，提供包括 IT 支持和营销策略在内的全方位服务。

Ueeshop 服务全球近 40,000 家企业客户，助力卖家在欧洲、美国及全球范围内开展电商业务。

挑战：面对日益增长的攻击时，保护独立站数据安全和维持网站稳定性

安全性和可靠性对 Ueeshop 至关重要。庞大的用户群和涉足全球的业务，意味着他们需要保护大量的重要商业数据。Ueeshop 的首席技术官 Louis Liu 介绍说：“我们的用户众多，需要处理大量的交易数据，这也使我们成为全球网络攻击者的目标。我们服务近 40,000 家企业用户，因此哪怕有任何一点数据安全问题都会对我们造成巨大影响。”

由于独立站业务面向全球消费者，他们还必须遵守数据安全和隐私法规。Liu 补充道：“我们需要确保我们的服务符合各种法律法规，包括 《通用数据保护条例》（GDPR）和《加州消费者隐私法》（CCPA） 等。因此，我们不仅要关注技术安全，还需要注重合规性，确保业务在法律允许的范围内运营。”

此外，网络攻击可能导致消费者流失，对 Ueeshop 的核心建站业务造成威胁。Liu 解释说：“消费者对电商的期望越来越高，尤其对网站性能、安全性和用户体验的要求，只增不减。”但是 DDoS 攻击（分布式拒绝服务攻击）和恶意机器人攻击会破坏用户体验，使平台变得不稳定且不可靠。

Liu 补充说道，“保护用户数据并确保网站稳定运行，是我们的首要任务。”

解决方案：Ueeshop 运用 Cloudflare 保证网站安全性与可靠性，同时最大化效率

Ueeshop 选择 Cloudflare，因为 Cloudflare 的网络覆盖全球，拥有卓越的安全服务。Liu 解释说，”我们经常受到 DDoS 和恶意机器人攻击，因此我们开始使用 Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙来拦截大量的恶意请求，高效地保护我们的网站。同时，我们还使用 DDoS 防护功能来应对大规模的 DDoS 攻击。”

Cloudflare 不仅阻止了应用层攻击，令 Ueeshop 的系统更加坚实，还显著提升了运维效率。Liu 说：“总体而言，在使用 Cloudflare 的安全工具后，我们的硬件投入和维护成本降低了约 23%，还间接减少了人力和时间成本。我们需要投入更多的成本和精力于产品研发当中，满足各种场景的运用需要，而网络安全方面，我们有 Cloudflare 作为我们的强力后盾。”

为独立站提升转化率，更好地服务全球消费者

Ueeshop 要触达全球的消费者，难免有些地区会存在网络覆盖度和服务器线路资源薄弱等情况，，因此优化延迟和网站性能至关重要，尤其是购物时为用户提供良好的购物体验，对商家运营成果至关重要，例如：快速支付和极速访问，这对网络优化程度要求相当高，需要配置充足的网络资源，Ueeshop 非常重视这一点，所以选择联手 Cloudflare 来进一步提升全球能力。

有了Cloudflare 的全球网络支持，Ueeshop的全球表现更上一层楼，Liu 指出：“网站页面平均加载时间缩短了约 30%，这极大提升了用户体验。”

在电商领域，页面加载速度与转化率之间往往存在直接联系。网站提速30%后，Ueeshop 的独立站商户才能赚到了更多的钱。Liu 表示：“对于我们的客户来说，跨境独立站加载速度显著提升后，转化率和复购率也随之大幅提高。”

流量激增会对网站基础设施造成压力，导致性能下降，对电商平台更是如此，因为网站在活动和节假日期间会迎来流量高峰。但是有了 Cloudflare 护航，Ueeshop 知道即使流量大幅增长，他们的网站也稳如泰山。

“Cloudflare 能够自如应对流量高峰，” Liu 解释道，“因为我们的客户主要是跨境电商卖家，在节假日和其他流量高峰期，流量波动非常大。有了这种弹性支持，我们再也不必担心服务器的承载能力。”

通过 SSL for SaaS 和 Cloudflare 开发者平台进一步优化成本

过去，为所有 Ueeshop 独立站客户配置 SSL 证书需要花费巨大的时间与资源。Liu 解释说：“在使用 Cloudflare 的 SSL for SaaS 之前，我们需要为每位客户单独购买和安装 SSL 证书。每个域名都需要单独申请和部署，还要定期更新。随着托管的独立站越来越多，证书维护工作变得繁重，耗时耗力。因此，我们需要一个更高效、更快速的解决方案。”

这个解决方案就是 Cloudflare 的 SSL for SaaS。现在，所有 SSL 证书的签发和管理都由 Cloudflare 自动完成。Liu 说道：“我们在证书管理方面的效率提高了大约 300%，节省了大量时间和维护成本。”

Ueeshop 的追求不止于此，他们想要更大化效率，于是选择了 Cloudflare 的开发者平台。Liu表示，“我们以前的开发周期较长，容易出现技术错误。”但自从有了Cloudflare，Ueeshop 简化了部署流程，在边缘节点运行代码，这个转变令他们效益倍增。

Liu 表示：“开发者平台让我们开发团队的生产力提高了 50% 以上，同时基础设置成本降低了约 30%。”

最后，Liu 总结了与 Cloudflare 的合作体验，说道，“从我的体验来看，Cloudflare 的产品和团队都非常棒。如果你们有类似的需求，Cloudflare绝对是不二之选。”