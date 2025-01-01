拉脱维亚卫生部在 Project Fair Shot 的帮助下顺利部署 COVID-19 疫苗注册

2021 年 1 月，新任卫生部长在拉脱维亚就职。对于即将推出的 COVID-19 疫苗，他成立了一个由 8 个人员组成的特别工作组，负责管理该计划的所有组成部分，为该国约 200 万人口提供服务。这包括预约安排，疫苗分发后勤以及鼓励人员获得疫苗的公共关系。

该国有一个分阶段的疫苗推出计划，该计划根据年龄，慢性病和工作角色定义了几个组。当每个群体符合条件时，该国将随机选择安排接种疫苗的人员。

挑战：负责国家 COVID-19 疫苗推广的小型团队

为了支持其疫苗接种方法，拉脱维亚鼓励所有居民进行预登记。这简化了当公民有资格时安排约定的过程，并提供了有关需求的见解。此信息对于规划推广后勤工作和针对公共关系活动以增加对疫苗接种的兴趣很有价值。

预注册意味着拉脱维亚公民可以随时注册进行疫苗接种。当注册程序启动时，团队知道他们将经历大量的请求。在预注册的前几周内，拉脱维亚 10％ 的公民已经注册。

确保成功启动疫苗注册

疫苗接种项目办公室 IT 协调员 MārisDreimanis 在计划启动拉脱维亚注册系统的几周前得知了 Project Fair Shot。它提供的虚拟排队功能正是他保护注册系统的后端基础结构免受启动当天预期的流量激增所需要的。

Dreimanis 和他的团队创建了一个虚拟控制室，以监视和管理注册系统的启动。该会议室跟踪收到的请求数量，转发到后端服务器的请求以及失败请求的数量和原因。他们还打开了 Cloudflare 管理控制台，并准备根据所看到的内容微调 Cloudflare 等候室现场的参数。这使他们能够根据后端注册应用程序的当前性能来增加或减少允许进入等候室的人员。

在最初的半小时内，该站点的 Traffic 非常高，高峰时每秒有数千个请求。在接下来的 4.5 小时内，每分钟估计收到 3,000 个请求。

等候室是拉脱维亚疫苗接种系统顺利启动的关键。使用 Project Fair Shot 作为网关，没有人会失去他们的位置，而且用户看不到任何问题。

为所有相关人员提供积极的经验

据 Dreimanis 称，Project Fair Shot 对于拉脱维亚疫苗注册系统的顺利推出至关重要。他说，“Cloudflare 等候室允许我们能够规划一个稳定的负载，不需为首次开放而在基础结构上进行大量投资。它还有助于沟通，因为它被视为对公众的良好服务。”Dreimanis 和他的团队收到了关于发射进展情况的非常积极的反馈。

Cloudflare 等候室是可配置的，允许向队列中等待的人显示消息和更新。该团队利用这个论坛向人员解释了疫苗接种不是先到先得，在启动当天或几天后注册没有任何区别。因此，排着长队的公民很放心地离开并稍后注册，从而为所有相关人员提供了更好的用户体验。

MārisDreimanis 和他的团队在 Project Fair Shot 方面的经验也很积极。他将其描述为“功能完善”和“直观易懂。”他补充说：“您只需要处理三个参数。既然你可以现场完成，那就是您所需要的。”由于无法预测负载或对系统的影响，一个简单、用户友好的界面可以减轻压力并实现即时优化。

免费提供有价值的服务

Project Fair Shot 是一项免费服务，任何安排 COVID-19 疫苗接种的组织都可以使用，无论他们是否是 Cloudflare 客户。Project Fair Shot 是 Dreimanis 首次使用 Cloudflare 的经历，他对它的发展感到非常高兴，他说：“我真的很喜欢，尽管我们没有任何合同约定，但感觉就像我有一个值得信赖的合作伙伴一起工作。”他指出，未来他们将继续探索 Cloudflare 的产品。