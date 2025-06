Cloudflare reconocida por la revista TIME como una de las 100 empresas más influyentes de 2025

San Francisco, CA, 26 de junio de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud en una misión para ayudar a mejorar Internet, anunció hoy que ha sido reconocida por la revista TIME como una de las 100 empresas más influyentes de 2025, y que se destaca por tener un impacto extraordinario en todo el mundo. En su debut en la lista, Cloudflare fue reconocida por ayudar a garantizar que los ciberataques no influyeran en el resultado de las elecciones estadounidenses de 2024. A lo largo del año, Cloudflare desempeñó un papel fundamental para proteger a la nación de los ciberataques, proteger a los candidatos políticos y brindar sus servicios sin costo a cientos de sitios web gubernamentales en más de la mitad de los estados del país.

La quinta distinción anual de las empresas más influyentes de TIME reconoce a los visionarios y creadores de cambios que dan forma al mundo actual, y reconoce a las empresas que tienen un impacto extraordinario en todo el mundo. El año pasado, Cloudflare desempeñó un papel fundamental en la defensa del proceso democrático del país. Mientras el mundo entero observaba de cerca a los Estados Unidos, Cloudflare estuvo a la altura de las circunstancias y brindó soporte a los funcionarios electorales y a las campañas políticas. La empresa defendió las elecciones estadounidenses de las ciberamenazas, y brindó protección a los candidatos y a los gobiernos locales que fueron blanco de ciberataques. Cloudflare ayudó a protegerlos y a evitar interrupciones.

"Mientras observábamos el desarrollo de las elecciones estadounidenses, me enorgullece que Cloudflare haya ayudado a garantizar que los ciberataques no afectaran las elecciones estadounidenses de 2024. Durante los últimos ocho años, Cloudflare ha estado protegiendo a los gobiernos y a la democracia con el más alto nivel de protección”, afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Nos sentimos honrados de haber sido reconocidos como una de las empresas más influyentes de TIME100, un testimonio del impacto y el papel de nuestro equipo para mantener las campañas y los funcionarios electorales protegidos en línea. La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar Internet, una Internet de la que el mundo depende cada vez más, tanto en momentos críticos como estos como en la vida cotidiana".

Además de las campañas políticas, las elecciones y los recursos estatales y locales en curso, que son componentes fundamentales de la democracia de la nación, también requieren protección. A través del Proyecto Athenian de Cloudflare, la empresa ofrece su más alto nivel de servicios Enterprise a gobiernos estatales y locales, de forma gratuita. Desde enero hasta noviembre de 2024, Cloudflare mitigó aproximadamente 1 millón de amenazas en línea por día. Más de la mitad de los estados del país confían en el Proyecto Athenian para tener un acceso seguro y confiable a la información y al registro de votantes en todo momento.

En la actualidad, aproximadamente el 20 % de la web pasa por la red de Cloudflare, además de las propiedades de Internet como las aplicaciones móviles, las API, los flujos de trabajo de IA y las redes corporativas. Cloudflare, que opera una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea un promedio de 247 000 millones de amenazas en línea todos los días para sus millones de clientes, de los cuales más de 250 000 son clientes abonados. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, como el 36 % de las empresas de Fortune 500, hasta emprendedores y pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo. La rápida expansión de productos de Cloudflare ha permitido a la empresa penetrar en mercados adyacentes, lo que ha impulsado el crecimiento potencial total de su mercado de 181 000 millones de dólares en 2025 a 231 000 millones de dólares en 2028.*1

