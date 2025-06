Cloudflare obtiene nuevas certificaciones de privacidad globales históricas, lo que genera confianza en todo el mundo

San Francisco, CA, 3 de junio de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que se encuentra entre el grupo inaugural de organizaciones certificadas oficialmente según dos nuevos estándares globales de privacidad, los sistemas de normas Global CBPR (Cross-Border Privacy Rules) y Global PRP (Privacy Recognition for Processors). Estas nuevas certificaciones, lanzadas por un foro de nueve gobiernos, permiten a organizaciones como Cloudflare demostrar su compromiso voluntario con la protección de datos y los estándares de privacidad al trasladar datos personales a través de las fronteras. Con estas nuevas certificaciones, las organizaciones pueden confiar en que Cloudflare ha auditado los controles y las protecciones en torno a los datos de clientes.

"Gestionar un negocio a nivel global es cada vez más complejo", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Los estándares globales como el CBPR y PRP son importantes porque pueden establecer pautas claras y consistentes sobre la privacidad de los datos, y facilitar a las organizaciones crecer y hacer negocios a través de las fronteras. Cloudflare tiene un largo historial de priorizar la privacidad, ayudando a desarrollar nuevos protocolos de la industria, incorporándolos en nuestros productos, y ahora somos una de las primeras organizaciones en lograr estas nuevas certificaciones globales".

Las certificaciones Global CBPR y Global PRP fueron establecidas por nueve gobiernos en los siguientes lugares: Australia, Canadá, Japón, México, República de Corea, Filipinas, Singapur, Taipéi de China y los Estados Unidos. El Reino Unido, las Bermudas, Mauricio y el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) son miembros asociados de la CBPR.

Estas dos nuevas certificaciones ayudan a unir las diferentes leyes de protección de datos de todo el mundo y permiten a las empresas demostrar su cumplimiento con un estándar reconocido internacionalmente. Global CBPR y Global PRP son un conjunto de estándares de protección de datos y privacidad para respaldar el movimiento seguro de datos personales a través de las fronteras y generar confianza tanto con los consumidores como con las empresas. Las certificaciones cubren 50 requisitos sobre cómo las organizaciones deben recopilar, gestionar y proteger la información personal bajo su custodia, en función de nueve principios, que incluyen:

Prevención de daños

Aviso

Limitación de la recopilación

Usos de la información personal

Elección

Integridad de la información personal

Protección de seguridad

Acceso y corrección

Responsabilidad

Cloudflare también cuenta actualmente con las certificaciones ISO 27701 e ISO 27018, que establecen pautas sobre cómo las organizaciones procesan la información de identificación personal (PII) en entornos de nube pública. Además, se ha verificado que cumple con el Código de conducta de la nube de la UE. El Código de conducta de la nube de la UE está reconocido en virtud del GDPR en los 30 países del EEE (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia).

