Cloudflare y TD SYNNEX amplían su asociación para proteger a América Latina con eficiencia operativa en servicios gestionados

Ciudad de México y San Pablo —2 de junio de 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, y TD SYNNEX (NYSE: SNX), un distribuidor líder de soluciones informáticas anunciaron hoy que amplían su asociación para ofrecer servicios de seguridad gestionada en América Latina. La colaboración amplía la cartera de soluciones de TD SYNNEX e incluye las soluciones Zero Trust; Secure Access Service Edge (SASE); además de seguridad de aplicaciones y de red de Cloudflare en América Latina, lo que crea nuevas rutas de comercialización para los socios de servicios de seguridad gestionada (MSSP).

Las empresas de América Latina deben hacer frente a la complejidad de los entornos de trabajo híbridos y a un panorama dinámico de amenazas. Solo en el primer trimestre de 2025, Cloudflare bloqueó un promedio de 30,000 millones de ciberamenazas diarias en la región, 27 % más que en el trimestre anterior. Las organizaciones buscan protección total contra el cibercrimen y rendimiento operativo, pero tienen dificultades para gestionar los costos y las complejidades relacionadas con las soluciones de múltiples proveedores juntas. Por otro lado, los socios buscan desarrollar prácticas integrales con flujos de ingresos claros. En lugar de aprender e implementar cuatro o cinco plataformas diferentes para ofrecer una pila tecnológica completa, un MSSP ahora puede aprovechar la plataforma de servicios en la conectividad cloud de Cloudflare.

La plataforma de Cloudflare está disponible en una única interfaz, lo que facilita a los MSSP la implementación y la gestión de las soluciones de seguridad de sus clientes con eficiencia operativa. Cloudflare bloquea de forma autónoma las amenazas en toda la región con su red de infraestructura global, que es una de las más grandes e interconectadas del mundo, y actualmente abarca 64 ciudades en América Latina y el Caribe. Los clientes que adoptan el paquete completo de Cloudflare pueden ahorrar aproximadamente un 50 % de lo que gastaban en lugar de tener que improvisar varias soluciones diferentes. Además, un estudio encargado por Cloudflare a Forrester Consulting Total Economic Impact™, centrado en un conjunto representativo de clientes que utilizan Cloudflare reveló que dichas empresas consiguieron un ROI del 238 % en tres años gracias al uso generalizado de la plataforma de Cloudflare.

"Creemos que Cloudflare es la única empresa que ofrece una amplia variedad de servicios para aplicaciones, servicios de red y servicios SASE en nuestra propia red a través de una única plataforma para los MSSP", afirmó Tom Evans, director de socios de Cloudflare. "Los socios son fundamentales para ampliar las protecciones de seguridad críticas con eficiencia operativa y nos complace ampliar nuestra asociación con TD SYNNEX para ofrecer servicios gestionados en América Latina".

“La demanda de servicios de seguridad gestionada se está acelerando en los países de América Latina con un importante dominio del mercado de las pymes y las pequeñas empresas. Vemos que las organizaciones locales tienen docenas de proveedores de ciberseguridad diferentes y esto genera más complejidades y costos, lo que pone en riesgo la gestión de la ciberseguridad", afirmó Carlos Torales, vicepresidente de Cloudflare para América Latina. "Con TD SYNNEX, la plataforma de conectividad cloud de Cloudflare ahora puede cerrar la brecha para que los MSSP tengan operaciones altamente eficientes y una ciberseguridad sólida, y al mismo tiempo controlar los costos operativos".

"A medida que las ciberamenazas se vuelven más sofisticadas, la demanda de servicios avanzados de seguridad gestionada sigue aumentando", afirmó Marcos Murata, vicepresidente de gestión de proveedores y estrategia comercial de TD SYNNEX en América Latina. "La integración del paquete de seguridad de Cloudflare en nuestra cartera permite a nuestros socios de MSSP en LAC una pila de seguridad lista para implementar que reduce la complejidad, acelera el tiempo de comercialización y permite una distribución flexible. Con nuestras sólidas capacidades de ventas y habilitación técnica, ayudamos a los socios a ofrecer soluciones rentables adaptadas a las necesidades únicas de cada región. Juntos, no solo estamos mejorando la ciberseguridad, sino que estamos creando un ecosistema digital más resistente y seguro".

Cloudflare y TD SYNNEX son socios desde 2021. La última expansión de MSSP en América Latina amplía la plataforma de conectividad cloud de Cloudflare en una única interfaz unificada, mientras que TD Synnex equipa a los socios con servicios integrales de seguridad nativos de nube y habilitación de programas. Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Acerca de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) es un distribuidor y agregador de soluciones líder a nivel mundial para el ecosistema informático. Somos un socio innovador que ayuda a más de 150 000 clientes en más de 100 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar resultados comerciales y aprovechar oportunidades de crecimiento. Los 23 000 empleados de TD SYNNEX, con sede en Clearwater, Florida, y Fremont, California, trabajan para combinar productos, servicios y soluciones informáticas atractivas de más de 2500 proveedores de tecnología de primer nivel. Nuestra cartera del perímetro a la nube está anclada en algunos de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento, como la nube, la ciberseguridad, big data/análisis, IA, IoT, movilidad y todo como servicio. TD SYNNEX se compromete a brindar servicios a los clientes y las comunidades, y creemos que podemos tener un impacto positivo en las personas y en nuestro planeta, desempeñando un rol activo como empresa responsable. Aspiramos a ser un empleador diverso e inclusivo de referencia para el talento en todo el ecosistema de TI. Para obtener más información, visita www.TDSYNNEX.com o síguenos en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Copyright 2023 TD SYNNEX Corporation. Todos los derechos reservados. TD SYNNEX, el logotipo de TD SYNNEX y todos los demás nombres y eslóganes de compañías, productos y servicios de TD SYNNEX son marcas comerciales de TD SYNNEX Corporation. Otros nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Proyecciones futuras de Cloudflare

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y a la efectividad de Zero Trust, Secure Access Service Edge (SASE), Application Security, Network Security,] y otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de Zero Trust, SASE, Application Security, Network Security y otros productos y tecnologías de Cloudflare, la asociación de Cloudflare con TD SYNNEX y los posibles beneficios resultantes para los clientes de Cloudflare, la potencial oportunidad de Cloudflare de atraer a clientes adicionales y de ampliar las ventas a clientes existentes a través de la asociación de Cloudflare con TD SYNNEX, el desarrollo tecnológico, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de asociaciones, y el vicepresidente del área de ventas de América Latina y otros de Cloudflare. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 8 de mayo de 2025 y otras presentaciones que pueda hacer Cloudflare de tanto en tanto ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.