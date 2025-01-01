ROIBest 联手 Cloudflare，突破安卓生态限制，实现安全高效的全球化增长

安卓 PWA （Progressive Web Apps，渐进式网络应用程序）永久包开创者 ROIBest，成立于2022年，总部位于新加坡，其创新技术使得网络应用能够像本地应用一样在设备上流畅运行。公司以“打造 PWA 生态最佳 ROI 基础设施”为核心理念，致力于为开发者提供更灵活、更高效的全球化用户增长方案，提升广告投放的投资回报率。ROIBest 目前服务大量App，覆盖全球亿级终端用户，成为PWA领域的技术先锋。

为全球开发者提供稳定、快速和自由的 安卓 PWA 永久包服务

PWA 是一种融合网页与原生应用优势的技术形态，不仅能通过浏览器直接访问，还能被添加到用户的主屏幕，提供媲美原生 App 的用户体验。ROIBest 首创的安卓 PWA 永久包，让开发者能够以更低的成本和更高的灵活性绕过传统安卓应用商店的限制。

“我们希望通过 ROIBest 的服务为全球开发者实现三大目标：稳定、自由和快速，”ROIBest 市场负责人吕家润表示，“稳定意味着让开发者的 App 始终可推广，不受 Google Play 下架的影响；快速指的是从广告曝光到下载的路径必须尽可能短；自由则是让开发者的包体不受商店审核限制，可以灵活接入第三方支付或 SDK。”

这种创新模式也为 ROIBest 带来了独特的技术挑战。首先，ROIBest 的服务需要覆盖全球范围内的安卓设备，而安卓生态的复杂性增加了开发和部署的难度。尤其是在网络基础设施薄弱的T3国家（如印度、印尼、巴西等），如何确保用户能够快速稳定地下载和使用 PWA 成为关键问题。“我们需要确保大部分用户能够在10秒内完成下载，即使是大文件也最多只需要10秒搞定，”吕家润解释说，“但在这些地区，网络环境非常差，用户体验很容易受到影响。”

与此同时，客户对数据隐私和安全的关注也让 ROIBest 面临更多压力。作为一家服务全球开发者的公司，ROIBest 不仅需要遵守 GDPR 等隐私法规，还需确保客户用户数据的绝对安全。“我们的客户对数据安全非常敏感，任何数据泄露事件都可能导致严重后果，”吕家润补充道，“我们需要一个全面的解决方案来应对这些挑战。”

利用 Cloudflare 全球网络优化 PWA 的下载与加载体验

为解决全球范围内的内容分发和加载速度问题，ROIBest 从成立之初便选择了 Cloudflare。Cloudflare 的全球网络覆盖超过330个地点，与 95% 的互联网用户之间延迟不超过 50 ms，能够在用户最近的节点提供内容，大幅缩短了 PWA 的加载时间，降低用户跳出率。“我们的产品核心是快和稳定，用户最多只需要10秒就能将 App 安装到手机上，”吕家润表示，“Cloudflare 的网络加速让我们一直能做到这个标准。”

具体来说，ROIBest 在 T3 国家的用户体验提升尤为显著。这些国家的网络基础设施较为薄弱，但通过 Cloudflare 的边�缘网络和下载加速节点，用户能够在10秒内完成 PWA 的下载，即使是较大的文件也最多只需要10秒完成。

下载速度的提升直接推动了广告转化率的增长。“例如，在印度和印尼这样的地区，我们的客户反馈下载速度的提升直接带动了广告转化率的增长，”吕家润补充道。

此外，ROIBest 每月的下载流量巨大，这对分发网络的稳定性提出了极高的要求。Cloudflare 的网络服务不仅确保了稳定的下载体验，还支持断点续传功能，进一步提升了用户的下载成功率。“这些技术对我们的广告客户至关重要，因为每一次失败的下载都可能意味着一次广告机会的浪费，”吕家润总结道。

通过 Cloudflare 的 WAF 和 DDoS 防护，全面保障数据安全和隐私

ROIBest 当前管理着大量域名，每个域名对应一个客户的 PWA 应用，其本质是基于 Web 的服务，用户感知为独立的 App。这种大规模的域名部署对安全性提出了极高要求。

作为一家服务全球开发者的企业，ROIBest 的客户对数据隐私和安全有着严格的要求，尤其是在 GDPR 法规的约束下。“我们的客户对数据安全非常敏感，尤其是像 AI 或社交类应用的开发者。一旦发生数据泄露，可能直接导致商业机会的流失，”吕家润表示。

借助 Cloudflare 的 Web 应用防火墙（WAF），ROIBest 能够实时识别并防御潜在的网络威胁，包括零日漏洞利用等复杂攻击。Web 应用防火墙通过拦截和过滤恶意流量，确保敏感用户数据（如个人信息和支付详情）免受未授权访问或数据泄露的威胁。

此外，Cloudflare 的 DDoS 防护进一步保障了 ROIBest 的服务免受大规模流量攻击，确保业务稳定运行。同时，Cloudflare 的速率限制（Rate Limiting）、流量监控、流量过滤和数据加密功能，帮助 ROIBest 确保客户数据不被泄露或滥用，从而避免因数据泄露导致的市场份额流失。此外，Cloudflare 的解决方案完全满足了 GDPR 严格的数据隐私合规要求，为ROIBest 的客户提供了可靠的安全保障。

“ROIBest 合作 Cloudflare 推出首个 PWA 高安全解决方案，并且保持了零高危安全事件的记录，”吕家润表示。“Cloudflare 的安全服务确保了 PWA 的稳定运行，同时降低了因攻击导致的广告转化损失风险。”

通过与 Cloudflare 的合作，ROIBest 将进一步提升 PWA 应用的安全性和性能，为客户提供更加全面和可靠的解决方案。此次合作，不仅是技术上的强强联合，更是共同致力于提升用户体验和安全性的承诺。

借助 Cloudflare Workers 和 Pages 托管核心系统与 API，提升性能与效率

为了满足流量最大、使用最频繁的系统和 API 的高性能需求，ROIBest 将 Cloudflare Workers 和 Pages 集成到核心技术栈中。Cloudflare Workers 提供无服务器计算能力，允许代码在全球 330 多个数据中心的边缘节点运行，而 Pages 则为全栈应用和静态内容提供高效托管。这种组合帮助 ROIBest 实现了系统响应速度的显著提升，并确保服务的稳定性和扩展性。

通过 Cloudflare Workers，ROIBest 能够快速处理广告路径和 API 请求。例如，当用户点击广告后，Workers 的边缘计算架构可以即时处理请求，大幅缩短从广告展示到应用下载的时间，优化了广告转化率。Cloudflare Workers 的无服务器架构还支持灵活扩展，开发者可以轻松实现第三方支付、广告 SDK 等功能的快速接入，而无需依赖传统应用商店的审核流程。

同时，Pages 为前端应用提供了快速加载和全栈协作支持，确保 ROIBest 能够快速迭代并交付高性能的用户体验。Pages 还能够通过与 GitHub 的无缝��集成和对 HTTP/3 等最新标准的支持，进一步简化了开发和部署过程。这种技术组合不仅提升了开发效率，还降低了运维成本，使 ROIBest 能够更快速地响应客户需求，为全球开发者提供稳定、高效的解决方案。

联手 Cloudflare 探索 AI 用例

未来，ROIBest 希望与 Cloudflare 在 AI 场景中展开更深入的合作。随着 AI 技术的迅速发展，ROIBest 不仅服务于越来越多的 AI 客户，包括 AI 生成类和 AI 伴侣类应用，还计划在自身后台系统中引入更多 AI 解决方案，帮助开发者优化广告素材生成与广告路径设计，从而提升广告投放的效率和成果。

“AI 是一个充满无限潜力的领域，”吕家润表示，“ 我们期待与 Cloudflare 一起探索更多创新的应用场景，共同为全球开发者创造更高价值。”