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Мы серьезно относимся к безопасности, приватности и прозрачности.

Cloudflare ценит ваш вклад в совместное дело построения лучшего, более безопасного Интернета.

Обнаружение проблем с безопасностью и приватностью

Если вы обнаружили уязвимость в Cloudflare или другую серьезную проблему безопасности или конфиденциальности, отправьте ее в нашу программу вознаграждений, организованную HackerOne.

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Для решения проблем с паролями и логинами, если вы считаете, что ваш аккаунт был украден, или других проблем с вашим аккаунтом Cloudflare посетите наш сайт поддержки.

Для решения проблем, связанных со злоупотреблениями или запросами правоохранительных органов, ознакомьтесь с нашей Политикой относительно злоупотреблений.

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